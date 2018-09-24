Учёные рассказали о способе похудеть "силой мысли"

Добровольцев попросили детально представить, как они будут выглядеть, когда похудеют, что будут чувствовать и как после этого изменится их жизнь. Результат — минус 4 килограмма.

Совместное исследование учёных из Австралии и Великобритании доказало, что процесс похудения очень сильно зависит от мотивации и визуализации конечного результата. Другими словами, желающим сбросить вес стоит активнее подключать "силу мысли", пишет Лайф.

Выводы основаны на эксперименте с участием 140 добровольцев, которых разделили на две группы. Первая группа занималась с психологами по специально разработанной методике, основанной на визуализации конечного результата. Испытуемых просили детально представить, как они будут выглядеть, когда похудеют, что будут чувствовать и как после этого изменится их жизнь.

Вторая группа занималась по методике, основанной на мотивационных беседах. Во время собраний добровольцам предлагалось порассуждать о том, какая награда ждёт каждого из них в конечной точке похудения, а также признаться, во имя чего они ступили на сложный путь борьбы с лишним весом.

Результаты не заставили себя ждать в обеих группах, однако болтать оказалось менее полезно, чем фантазировать молча. Согласно результатам, за шесть месяцев группа, сделавшая ставку на "силу мысли", потеряла в среднем 4,11 кг на человека. А испытуемые из второй группы похудели лишь на 0,74 кг.

Ранее любопытным открытием из сферы диетологии поделились британские специалисты: они признали вино идеальным средством для похудения. Причём красное сухое диетологи рекомендуют потреблять вместе с чашкой чёрного кофе.

Суммарная энергетическая ценность винной диеты, которую предложили учёные, составляет менее 1200 калорий, а суточная потребность в витаминах и жирах удовлетворяется практически полностью. Словом, звучит как тост.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!