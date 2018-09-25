Школьный хулиган убил подростка сыром

Когда прибыла скорая помощь, школьник с трудом ловил воздух ртом.

В Лондоне суд выслушал результаты расследования гибели школьника, который умер из-за сыра, брошенного за шиворот другим учеником. Об этом сообщает издание The Times.

13-летний Каранбир Чима (Karanbir Cheema) страдал от аллергии на пшеницу, яйца, орехи, глютен и молочные продукты, а также от астмы и атопического дерматита. Прикосновение сыра к коже вызвало немедленную аллергическую реакцию. Кожа подростка покраснела, начался зуд, ему стало трудно дышать.

Когда прибыла скорая помощь, школьник с трудом ловил воздух ртом. Ему дали антигистаминный препарат, Эпипен (шприц с эпинефрином для снятия анафилактического шока) и ингалятор. Несмотря на это, у него остановилось дыхание.

Медики пытались реанимировать подростка при помощи искусственного дыхания, массажа сердца, инъекции адреналина и дефибрилятора. Затем его доставили в больницу, однако подросток так и не пришел в сознание и через 10 дней скончался.

После этого арестовали другого ученика этой школы, которому также было 13 лет. Его подозревали в покушении на убийство, но обвинения так и не были предъявлены.

23 сентября сообщалось, что дочь британского миллионера Надима Эднан-Лаперуза Наташа скончалась на борту рейса Лондон — Ницца после приступа аллергии, вызванного съеденным в аэропорту сэндвичем.

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