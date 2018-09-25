"Барыс" в Москве одолел "Динамо"

В среду «Барыс» на выезде сыграет с подольским «Витязем».

Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги в Москве в овертайме переиграл «Динамо» — 3:2, передает sports.kz.

Спустя продолжительное время в воротах астанчан появился Хенрик Карлссон. Первая часть игры была не особо интересное, ознаменовалась небольшой потасовкой, но она наврядли могла скрасить отсутствие заброшенных шайб. Во втором периоде Мэттью Фрэттин вывел гостей вперед, однако еще до его завершения Илья Никулин шансы уровнял, все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке. Миика Койвисто вывел россиян вперед, на что ответил Кевин Даллмэн, переведя тем самым действия в овертайм, где в большинстве забросил Фрэттин. 3:2 — победа «Барыса».

В среду «Барыс» на выезде сыграет с подольским «Витязем».

Континентальная хоккейная лига

«Динамо» (Москва, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 — 22:44 Фрэттин (Михайлис, Петерссон). В равенстве

1:1 — 35:43 Никулин (Мозер, Закриссон). В большинстве

2:1 — 46:30 Хиетанен (Койвисто). В большинстве

2:2 — 52:51 Даллмэн (Боченски, Фрэттин). В большинстве

2:3 — 63:31 Фрэттин (Михайлис). В большинстве

«Динамо» Москва: Бочаров — Никулин, Хиетанен, Волков, Койвисто, Меньшиков, Вишневский, Прибыльский, Зайцев — Кагарлицкий, Моисеев, Закриссон, Мозер, Петунин, Афиногенов, Ефремов, Панкратов, Индрашис, Сидляров, Брюквин, Шипачёв;

«Барыс»: Карлссон — Климонтов, Блэкер, Полохов, Даллмэн, Диц, Липин, Маклюков — Михайлис, Евдокимов, Акользин, Боченски, Кормье, Гренц, Фрэттин, Петерссон, Старченко, Сагадеев, Шевченко, Асетов.

Штраф: 10:12 (2:4, 2:4, 2:4, 4:0)

Главные судьи: Николай Акузовский, Юрий Оскирко

Линейные судьи: Максим Битюков, Александр Андреев

24 сентября. Москва. ДС «Мегаспорт» 2 763 зрителей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!