Пожар в автобусе в Актобе: Директор компании был в неведении

Документами Жоры Умбетова воспользовался его родной племянник Бауыржан Кулишов.

В ходе судебного заседания по факту пожара в автобусе стало известно, что директор ТОО «Азия Транзит Сервис» Жора Умбетов не знал о том, что он предприниматель. Об этом было сказано во время проведения досудебного допроса, передает МИА «Казинформ».

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области продолжается судебное заседание по факту пожара в автобусе. На заседании был зачитаны ответы Жоры Умбетова, являвшегося директором ТОО «Азия Транзит Сервис» номинально.

«В ходе расследования были представлены приказы о приеме на работу механика Пердебаева, фельдшера Хусанбековой, договора аренды автотранспорта, об оказании услуг. В них стоит подпись директора ТОО «Азия Транзит Сервис» Ж. Умбетова, но в этих документах я не расписывался. Узнал о зарегистрированном в Южном Казахстане ТОО «Азия Транзит Сервис» от следователей, об этой фирме мне ничего не известно, я не являюсь ее директором. Я не знаю, как использовали сведения обо мне», - сказал свидетель Жора Умбетов.

Во время следствия стало известно, что документами Жоры Умбетова воспользовался его родной племянник Бауыржан Кулишов. Сейчас он, как выяснилось, живет в Алматы. На заседании суда его не было, хотя он должен был дать показания по уголовному делу. Если завтра от него не будет известий, то по просьбе свидетеля, будет зачитан ответ, данный им в ходе досудебного следствия.

«В компании «Азия Транзит Сервис» я работал экономистом-бухгалтером. Директора компании Ж. Умбетова никогда не видел, но право подписывать договора дал сидящий в зале суда Нурлыбек Тлепбаев. В тот день было подготовлено два договора с хозяином автобуса Мехтеевым. Первый о взятии автобуса в аренду. Так как этот документ был не пригоден, был сделан договор об оказании услуг», - сказал свидетель Жаркынбек Калыкулов.

Напомним, сегодня в ходе сдебного заседания были зачитаны показания водителей других пассажирских автобусов, оказывавших помощь во время пожара. Кроме того, на предыдущем заседании было получено от представителей потерпевших сообщение. Если они не смогут приехать из Узбекистана в Казахстан, то свои пожелания и требования пришлют в письменном виде.





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