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Рабочий из Туркестана погиб в Калуге

Как пишут очевидцы происшествия в соцсетях, ремонтные работы проводились с явными нарушениями техники безопасности.

Фото : regnum.ru25 сентября 2018, 06:09

Рабочий из Туркестана ремонтировал фасад пятиэтажного дома, он разбился насмерть, упав с крыши, передает ИА REGNUM.

Как пишут очевидцы происшествия в соцсетях, ремонтные работы проводились с явными нарушениями техники безопасности. Гибель рабочего подтвердили в СУ СК России по Калужской области, предположив, что погибший работал нелегально и не имел соответствующего патента на данный вид деятельности.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».


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