Трамп и Макрон проводят двустороннюю встречу на полях ГА ООН

Открывая встречу, Трамп заявил, что планирует обсудить торговлю и борьбу с терроризмом.

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон проводят в понедельник вечером в Нью-Йорке двустороннюю встречу на полях Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

Открывая встречу, Трамп заявил, что планирует обсудить торговлю и борьбу с терроризмом, сообщает пресс-служба Белого дома.

Американский лидер отметил, что у него сложились хорошие отношения с французским коллегой. "У нас очень хороший опыт (взаимоотношений — ред.). Иногда не очень хороший, но на 99% очень хороший. Франция чувствует себя хорошо, мы (США – ред.) очень хорошо себя чувствуем, и важно, что вместе мы себя очень хорошо чувствуем", — сказал Трамп.

Со своей стороны Макрон также сообщил, что намерен обсудить с американским коллегой "много общих тем", включая торговлю и контртеррористическую деятельность.

Несмотря на публичное проявление Трампом и Макроном хороших отношений, между странами в настоящее время есть целый ряд острых противоречий. В частности, из-за торговых пошлин между США и ЕС. Так, Макрон в июле заявлял, что он не поддерживает начало переговоров по торговому соглашению между ЕС и США, поскольку для этого пока нет условий. Кроме того, страны занимают разные позиции по ситуации вокруг Ирана и его ядерной программы.

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