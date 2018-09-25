Министр образования Башкирии написала пост с грамматическими ошибками

Орфографические неточности в написании слов не укрылись от глаз подписчиков, о чем они тут же сообщили министру образования в комментариях.

Публикация появилась на личной страничке Гульназ Шафиковой в instagram и в соцсети VK вечером в воскресенье, 23 сентября, пишет ufa1.ru.

Гульназ Радмиловна находилась в Санкт-Петербурге с рабочей поездкой, восхитилась природой Северной столицы и поспешила поделиться ощущениями со своими друзьями и подписчиками.

— Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса «Учитель года — 2018». Удачи нам всем! — написала Гульназ Шафикова (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Орфографические неточности в написании слов не укрылись от глаз подписчиков, о чем они тут же сообщили министру образования в комментариях.

— Нашей участнице удачи! А Петербург, наверно, все же навЕвает романтическое настроение, тем более на открытиИ конкурса, — написала Лейла Назарова.

Гульназ Радмиловна поблагодарила внимательную читательницу, ошибки в instagram немедленно исправила.

Конфуз не укрылся от взгляда уфимских блогеров. Скрин с неудачного поста немедленно появился в Facebook.

В защиту министра выступил Дмитрий Эйгенсон.

— Грамотная речь необходима любому человеку и уж тем более министру образования, — написал Дмитрий на своей странице в фейсбуке. — Но что важнее: её знание орфографии и грамматики или проблем сферы образования? Должен ли быть доктором главврач или это может быть крепкий хозяйственник? Депутатами должны становиться хорошие ребята, которые произвели на электорат впечатление и будут помогать из личных средств своему округу, или юристы, общественники, урбанисты? Главная-то их задача — это принимать правильные законы, а не персональная благотворительность. Жалко министра. Думаю, что ее предшественники тоже делали ошибки, только их в инстаграме не было.

А вот организатор «Тотального диктанта» в Уфе Наталья Панчишина считает иначе.

— Да, это грубые ошибки. Сказывается отношение Минобра к русскому языку в принципе, — отметила Наталья.

Ufa1 обратился за комментарием в пресс-службу Министерства образования. Там отметили, что Шафикова на выезде и для звонков недоступна, но получить комментарий министра образования РБ по этому поводу все же удалось.

— Эксперимент удался! Спасибо дедушке Фрейду — «сшибки» срабатывают! Всего две ошибки в трех предложениях, и уже обсуждают в газетах. Круто! Спасибо, прошу прощения за ошибки, больше экспериментировать не буду, — написала на своей страничке в инстаграме Гульназ Радмиловна.

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