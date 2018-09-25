Ветер и дожди с грозами ожидаются в Казахстане

Погоду без осадков прогнозируют на севере, юге и юго-западе страны.

На большей части территории Казахстана с циклоном и связанные с ним атмосферными фронтами, пройдут дожди, местами с грозами, ожидается местами туман, усиление ветра. Лишь на севере, юго-западе, и юге республики ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем в Акмолинской, Карагандинской областях местами ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, днем Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Жамбылской, Восточно-Казахстанской, днем Западно-Казахстанской области местами туман.

В Туркестанской, на большей части Мангистауской, Жамбылской, местами Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 16°, ясно.

Погода в Астане днем 14°, ясно.

Прогноз погоды на 25 сентября.

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