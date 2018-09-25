Число страховых выплат подскочило за год более чем в 2 раза

А количество претензий сократилось на 10%.

Количество страховых выплат за январь-июль 2018 года составило 385,7 тысячи, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошло года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

При этом количество заявленных претензий составило 117,5 тысячи, на 9,3% меньше, чем за январь-июль 2017 года.



Самое большое количество заявленных претензий было по добровольному личному страхованию - 65,5 тысячи, на 8,3% меньше, чем в прошлом году.

По обязательному страхованию - 42,2 тысячи, что на 9,3% меньше, чем годом ранее.

Наименьшее количество заявленных претензий пришлось на сегмент добровольного имущественного страхования - 9,8 тысячи, что на 14,1% меньше, чем за январь-июль 2017 года.



Годовой рост количества страховых выплат был обусловлен ростом выплат по добровольному личному страхованию - в 2,5 раза, до 337,9 тысячи за январь-июль 2018 года.

Количество выплат по обязательному страхованию составило 40 тысяч, что на 8% меньше, чем годом ранее.

Количество выплат по добровольному имущественному страхованию составило 7,7 тысячи, на 6,4% меньше, чем в прошлом году.

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