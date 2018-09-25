Создание частного оператора пари в букмекерстве. Системные риски для бизнеса в стране

В ближайшее время может произойти передел собственности, и по сути регулировать данную отрасль будет уже не государство, а частный оператор.

По мнению букмекерских контор, контроль рынка частным оператором негативно скажется на развитии инвестиционного климата в данной отрасли, уничтожит конкуренцию, может создать социальную напряженность, и даст толчок развитию теневой экономики и коррупции, передает Zakon.kz.

Букмекерство с 2007 по 2017 гг.

В 2007 году вступил в силу закон "Об игорном бизнесе", который дал старт букмекерству, как современному бизнесу (на тот момент в Казахстане было зарегистрировано 50 касс букмекерских контор). Тогда же, были выведены в резервации казино и залы игровых автоматов, по примеру развитых стран мира.

В 2014 году Министерством культуры и спорта РК были запущены предложения о выведении в резервации (Боровое, Капчагай) букмекерских контор. Однако Правительство отклонило такие предложения ввиду экономических и социальных факторов (уменьшения налоговых отчислений, потери рабочих мест, развитие теневой экономики). Зато были существенно увеличены налоги для отрасли. В итоге из 3000 касс букмекерских контор, работающих в 2015 году, уже к 2017 осталось только 1000.

"Несмотря на это, летом 2017 года Министерством культуры и спорта РК была разработана Концепция проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса", с тремя пакетами поправок: (1) расширение игорных зон для казино/залов игровых автоматом, (2) усиления уголовной ответственности за незаконную лотерею, (3) перевод в резервации букмекерских контор. В процессе согласования законопроекта вариант с переводом в резервации букмекерских контор был отклонен общественностью и другими государственными органами/министерствами в конце 2017 года (в связи с тем, что это негативно влияет на экономические и социальные вопросы, и по сути не даст никакого эффекта, т.к. во всем мире букмекеры активно работают в интернет пространстве, поэтому все казахстанские игроки будут делать ставки онлайн у иностранных букмекеров, которые не имеют офисов в Казахстане и не платят никакие налоги, и попросту начнется вывод капитала из страны)", - рассказала Исполнительный директор Ассоциации Букмекеров Казахстана Айнур Смагулова.

Инициатива Министерства культуры и спорта РК по созданию частного обязательного СРО-монополиста.

В январе 2018 года от Министерства культуры и спорта РК поступило предложение о создании одной обязательной частной саморегулирующей организации (СРО), которое фактически контролировало бы все букмекерские конторы и определяло кому работать, а кому нет.

"Под квалификационные требования, разработанные Министерством культуры и спорта к данному СРО-монополисту, "идеально" подходило только одно СРО, куда входят несколько мелких букмекерских контор, представляющих не более 10% от данного рынка, плюс частная лотерейная компания - оператор лотереи в Казахстане. Очень тревожно, что предложения других букмекерских контор, представляющих 90% данного рынка, по созданию, как минимум двух обязательных СРО (по аналогии с Россией) не были приняты разработчиком законопроекта. К счастью инициатива разработчика законопроекта, была отклонена общественностью и госорганами весною 2018 года", - продолжила спикер.

Инициатива Министерства культуры и спорта РК по созданию частного оператора пари – монополиста.

Однако, на этом законопроектная работа Министерством культуры и спорта была продолжена и летом 2018 года было инициировано создание частного оператора пари (одного или нескольких), по аналогии с лотереей. Одобрение этого предложения, по мнению букмекеров, приведет к уничтожению конкуренции и передачи готового бизнеса в частные руки нового "оператора", передачи функций по регулированию букмекерской отрасли от государства к частному оператору пари.

"По аналогии, как было с лотереей, будет проведен тендер. Его победитель (один или несколько) получают лицензию на проведение пари в Казахстане, а у полсотни букмекерских контор лицензии будут отозваны. Также, как вы знаете, Закон о лотерее говорит об операторе, и при этом нет указания, что это единственный оператор. То есть теоретически может быть несколько операторов. Однако по факту, как все мы видим в лотерейном бизнесе действует только одна частная лотерейная компания, монополист", - прокомментировал член правления Ассоциации Букмекеров Казахстана Николай Искендиров.

Букмекерский бизнес в 2017 году заплатил налогов в бюджет на 4.9 млрд тенге, а в 2018 году на 10 млрд тенге. 1500 женщин трудоустроено кассирами, косвенно в букмекерский бизнес вовлечено 9-10 тыс человек (охранные организации, такси-компании, точки общественного питания, IT-компании, клининговые компании). На сайте Ассоциации Букмекеров Казахстана регулярно раскрывается информация о мерах по поддержке спорта и социальной ответственности букмекерских контор, действующих в Казахстане.

"В развитых странах мира, к которым так стремится Казахстан, например, в Австрии, Австралии, Великобритании, Испании, Италии нет практики создания операторов пари. В этих странах букмекерский рынок формируется путем конкуренции, от которой выигрывают все, и прежде всего потребители", - добавила Исполнительный директор Ассоциации Букмекеров Казахстана Айнур Смагулова.

Она также обратила внимание на отрицательный опыт создания монополистов в области букмекерства в Азербайджане (Topaz) и Турции (Idda). Там, по ее словам, люди предпочитают не делают ставки у данных операторов, потому как предлагаемые ими условия самые невыгодные (т.е. очень низкие коэффициенты на события, благодаря чему у данных монополистов бизнес становится крайне прибыльным). А потому большинство игроков ушли в интернет пространство и заключают пари с иностранными букмекерами, которые не имеют офисов ни в Азербайджане и ни в Турции.

"В итоге, происходит вывод капитала в иностранные юрисдикции, никакие налоги иностранными букмекерами не оплачиваются, а игроки зачастую натыкаются на веб-сайты мошенников. При этом очевидно, что заблокировать сайты иностранных букмекеров технически невозможно, т.к. каждые 5-10 минут можно создавать новые сайты-зеркала", - сказал она.

На данный момент, у субъектов букмекерского рынка существует два предложения:

1) Чтобы Министерство культуры и спорта продолжило регулировать данную отрасль путем выдачи/приостановления/отзыва лицензий, совершенствовало лицензионные требования к букмекерским конторам, а также усилило уголовную ответственность за незаконную организацию игорного бизнеса.

2) Если Министерство культуры и спорта не намеревается регулировать данную отрасль и хочет перенести свои функции в руки частного оператора, то намного разумнее оставить регулирование в государственных руках передав регулирование букмекерской деятельности финансовому регулятору, т.к. букмекерский бизнес очень схож по своей природе с торговлей на фондовом рынке.

"Благодаря Лидеру Нации Н.А. Назарбаеву в законодательстве были заложены принципы Yellow Pages Rule для создания благоприятных условий по развитию частного предпринимательства на основе опыта США, Сингапура и Норвегии. Под этими принципами подразумеваются ограничение создания дочерних структур госкомпаниями, невмешательство государства в те сферы экономики, где представлен бизнес, усиление роли антимонопольного органа", - добавила она.

В Казахстане выдано 47 лицензий на занятие букмекерской деятельностью, из них 20 компаний активно работают на рынке. За последние 10 лет в Казахстан пришли такие иностранные букмекеры, как PariMatch, 1xBet, Фонбет, AdjaraBet, Mybet, LeonBets, в ближайший год планируется вхождение еще нескольких иностранных букмекеров. Однако, данный процесс временно приостановлен ввиду нестабильности законодательства.

В свою очередь, ведущие казахстанские букмекеры (Олимп, Profit, ГолПас, Tennisi) экспортируют свои беттинг продукты за пределы Казахстана, доказав, что экспортировать можно не только сырьевые ресурсы, но и технологично-интеллектуальный продукт.

Букмекеры, действующие в Казахстане, как инвесторы вкладывали свои средства в страну с 2007 года, рисковали практически всем, и тут когда букмекерский рынок сформировался и бизнес встал на ноги (это видно через суммы налогов, уплачиваемых в бюджет), в ближайшее время может произойти передел собственности, и по сути регулировать данную отрасль будет уже не государство, а частный оператор.

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