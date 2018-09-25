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Минюст проверил морг в Алматинской области, где хранили тело мужчины в подвале

Ведомство не обнаружило указанных родственниками нарушений законодательства.

Фото : соцсети25 сентября 2018, 10:28

В поселке Мичурино (Бельбулак) в результате потасовки нескольких мужчин скончался Владимир Ваховский. После констатации смерти, как рассказали родственники погибшего, тело мужчины несколько дней хранилось неподобающим образом. В результате Министерство юстиции организовало проверку по указанным нарушениям, сообщает Zakon.kz.

Трагедия с Владимиром произошла 28 июля во время его выходного дня, когда он ездил на отдых с друзьями. По информации ДВД, подозреваемый в гибели Ваховского находится под арестом, дело расследуется по статье 106часть 3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Родственники погибшего ранее пояснили, что тело Владимира хранилось неподобающим образом несколько дней, а судмедэксперт, выносивший заключение, поставил в причинах смерти диагноз "Инсульт". При этом вдова Владимира Ирина Ваховская предоставила все справки, что у мужа никогда не было проблем с сердечно-сосудистой системой.

В Минюсте сообщили, что они осуществили проверку указанных нарушений. По информации ведомства, тело погибшего хранилось в морге менее суток. Последующую же задержку заключения о смерти сотрудники центра судебных экспертиз объяснили командировкой одного из членов экспертной комиссии. Самое главное - довод о том, что причиной смерти Владимира стал "инсульт" в Минюсте не подтвердили. Как следствие - в министерстве не нашли ни одного факта нарушения законодательства в действиях сотрудников морга.


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