Информационные услуги в РК подскочили на 14% за год

Более половины услуг в секторе приходится на молодую столицу.

По итогам первого полугодия объем информационных услуг в Казахстане достиг 50,3 млрд тенге - это сразу на 13,6% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Сразу 51,8% услуг в секторе оказано компаниями Астаны. Еще 33,3% пришлось на культурную столицу. На все прочие регионы совокупно пришлось менее 15%.

Более трех четвертей услуг в секторе направлено на размещение и переработку данных (38,3 млрд тг за полугодие, сразу +18% год-к-году). Еще 7,6% связано с услугами веб-порталов (3,8 млрд тг, что превосходит прошлогодние показатели более чем на треть).

Напомним, в стране за счет реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» планируется дополнительно сократить свыше 2,5 тысячи госслужащих, с направлением высвободившихся средств на повышение зарплат. Об этом заявил руководитель аппарата Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Саян Ахметжанов.

Ведется форсированный перевод самых востребованных услуг в электронный формат. 78% услуг оказываются через портал «электронного правительства» и ЦОНы, что позволило значительно минимизировать бытовую коррупцию. Основная цель - полный переход к онлайн-услугам. В настоящее время интеграция информационных систем уже составляет более 30%. По показателю развития электронных услуг Казахстан занимает 25 место в топ-списке стран.

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