Новые iPhone не прошли проверку на прочность

При падении на переднюю панель стекло Xs разбилось практически полностью, тогда как у Xs Max оно покрылось трещинами.

Новые iPhone Xs и Xs Max не обладают достаточной прочностью, соответствующий видеоролик с испытаниями доступен на официальном канале компании SquareTrade в YouTube, пишет Рамблер.

В одном из тестов оба смартфона роняли с высоты 182 сантиметра на переднюю и заднюю крышки. В первом случае iPhone Xs и Xs Max получили серьезные повреждения. При падении на переднюю панель стекло Xs разбилось практически полностью, тогда как у Xs Max оно покрылось трещинами. В результате специалисты заявили, что смартфон "очень уязвим к ударам, особенно к падениям, которые нанесут ему наибольшие повреждения".

Ранее посетители ресурса Reddit пожаловались на бракованные экраны у новых iPhone XS — при использовании минимальной яркости черный цвет отображается как серый с оранжевым оттенком.

Американская компания Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Цена на iPhone Xs начинается от 87,990 тысячи рублей, а на iPhone Xs Max — от 96,990 тысячи рублей. Официальные продажи iPhone Xs и Xs Max начинаются в России 28 сентября, 21 сентября российские ритейлеры открыли предзаказ на устройства.

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