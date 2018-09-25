Касымов: Необходимо строить доступное жилье для полицейских в регионах

Общежитие семейного типа построено только в Северо-Казахстанской области.

На заседании правительства РК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал о текущих результатах работы местной полицейской службы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Как известно в местной полиции, численность которых составляет 25 тысяч, объединены службы участковых инспекторов, дорожно-патрульная, ювенальная, природоохранная полиция, а также спецучреждение для административно-арестованных и лиц без определенного места жительства», - сказал он.

По его словам, с момента образования местной полиции при поддержке акимов существенно укреплена материально-техническая база автотранспорта, связи, компьютерной техникой.

«Всего за 2016-2017 годы для оснащение местной полиции и региональных бюджетов было выделено свыше 6,5 млрд тенге. Вместе с тем, вынужден отметить, что до сих пор не в полной мере остается исполнено поручение Главы государства об оснащении местной полицией персональными видеорегистраторами. Оздоровлению кадровой ситуации в дорожно-патрульной полиции способствуют меры по поэтапному переводу в этих подразделениях сержантских должностей в офицерские. Сейчас уже на офицерские переведены более 3 тысяч должностей», - пояснил глава ведомства.

«К сожалению, только в трех регионах эта работа завершена. В семи проведена частично, среди которых Астана, Атырауская, Алматинская, ЗКО, Карагандинская и Павлодарская области. Остальные регионы, очевидно, не могут найти на это цели. Все же просил бы руководителей регионов обратить внимание на эту проблему. Ее решение позволит не только повысить заработную плату полицейским, но и улучшить качественный состав кадров, а также приостановить текучесть в подразделениях», - добавил К. Касымов.

Также министр указал, что МВД неоднократно инициирует вопрос строительства в каждом областном центре «хотя бы одного общежития семейного типа» для сотрудников строевых полицейских подразделений.

«В этом плане достойный опыт Северо-Казахстанской области, где за 2 года сдали одно и приступили к строительству второго такого общежития», - уточнил он.

В целом, по его данным, в этом году снизилась преступность, сократилось количество особо-тяжких и тяжких преступлений, а также преступлений средней и небольшой тяжести.

«Наметилась тенденция сокращения преступлений, совершенных в алкогольном состоянии. Безусловно, все эти и другие позитивные перемены - результат совместной работы с акимами, которые оказывают большую помощь в решении задач, возложенных на местную полицию», - заключил глава МВД РК.

Ксения Давыдова, Астана

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