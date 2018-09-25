Большая часть тяжких преступлений в Казахстане совершается под воздействием алкоголя

В настоящее время в поле зрения МВД и органов здравоохранения находится почти 70 тысяч алкоголиков.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов на заседании правительства РК рассказал об уровне и причинах преступности в регионах, передает корреспондент Zakon.kz.

«К сожалению, в регионах мы не смогли еще создать надлежащую систему профилактики преступлений. Для большинства регионов характерно, что преступления совершаются в основном на бытовой почве, в состоянии алкогольного опьянения и лицами, ранее совершавшими преступления», - сказал он.

По его данным, по стране на 46% возросло число преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, наибольший рост отмечается в Восточно-Казахстанской - в 3 раза, в Туркестанской - в 2,5 раза, в Западно-Казахстанской - на 83,3%, в Карагандинской - на 40%, в Костанайской - на 28,2%.

Как уточнил глава ведомства, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения заметно возросло в двух регионах страны - в Астане на 22% и в Мангистауской области на 15%.

«Ранее судимыми лицами с неснятой и с непогашенной судимостью совершено более 4 тысяч преступлений. Все это - сфера деятельности участковых инспекторов полиции. Вместе с тем, в последнее время их роль в работе по предупреждению преступлений существенно снизилась, при этом 60-70 % тяжких преступлений совершается на бытовой почве, как правило - после употребления алкоголя», - проинформировал К. Касымов.

Министр добавил, что в настоящее время в поле зрения МВД и органов здравоохранения находится почти 70 тысяч алкоголиков.

«Проблему осложняет малочисленность медвытрезвителей и наркологических организаций по принудительному лечению, в прошлом году из 5 тысяч 300 лиц, направленных в эти организации более тысячи человек не прошли лечение по причине отсутствия койко-мест», - заключил глава МВД РК.

Ксения Давыдова, Астана

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