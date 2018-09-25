Впервые за 10 лет Месси и Роналду остались без "золотого мяча"

В нынешнем году обе футбольные звезды по различным причинам отказались от участия в торжественной церемонии.

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» стал обладателем премии лучшего футболиста мира The Best FIFA Football Awards, сообщает SportX.kz.

Церемония награждения состоялась в Лондоне. За кандидатуру одного из героев прошедшего ЧМ-2018 проголосовало 29,05 процентов всех респондентов.

Второе место в списке лучших футболистов мира стал португалец Криштиану Роналду (19,08). Тройку лидеров замкнул египтянин Мохамед Салах (11,23). Далее в ТОП-10 лучших футболистов мира расположились француз Килиан Мбаппе (10,52), аргентинец Лионель Месси (9,81), француз Антуан Гризманн (6,69), бельгийцы Эден Азар (5,65) и Кевин Де Брюйне (3,53), француз Рафаэль Варан (3,45) и англичанин Гарри Кейн (0,98).

С 2008 года почетный трофей традиционно разыгрывали между собой Месси и Роналду. В нынешнем году обе футбольные звезды по различным причинам отказались от участия в торжественной церемонии.

Лучшим вратарем мира признан бельгиец Тибу Куртуа («Реал»/ «Челси»). Лучшими тренерами стали французы Дидье Дешам(мужской) и Рейнальдс Педрос (женский). Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах получил приз имени Ференца Пушкаша как автор лучшего гола 2018 года.

В сборную мира 2018 года вошли следующие футболисты: Давид Де Хеа (Испания), Дани Алвес (Бразилия), Серхио Рамос(Испания), Рафаэль Варан (Франция), Марсело (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Н’Голо Канте (Франция), Лионель Месси(Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Эден Азар (Бельгия), Криштиану Роналду (Португалия).

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