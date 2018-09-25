Центр миграционных услуг открылся в Атырау

Осуществлять работу в миграционном ЦОНе будут пять сотрудников управление миграционной службы ДВД и десять сотрудников АО "Правительства для граждан".

Услуги по принципу "одного окна" трудовые мигранты будут получать по стандартам центров обслуживания населения, сообщает Zakon.kz.

В числе оказываемых услуг регистрация иностранцев, решение вопросов визовой поддержки, гражданства, направление на постоянное место жительства.

- Это ускорит процесс обработки данных иностранных граждан прибывающих в наш регион. Для того чтобы иностранным гражданам получить разрешение на работу в Казахстане, раньше уходило пять дней. Теперь вся эта работа будет занимать не более одного часа. В случае, конечно, если все документы у трудового мигранта в порядке, - рассказал заместитель начальника ДВД Атырауской области Берик Амангельды.

В центре миграционных услуг можно пройти медосмотр, дактилоскопию, оформить страховой полис, а также получить ИИН, одним словом пройти все необходимы процедуры для получения разрешения на работу в Казахстане.

Стоит отметить, что за последние годы значительно вырос приток в Атырау иностранной рабочей силы. Только в этом году управление миграционной службы ДВД Атырауской области временно зарегистрировали 75503 иностранных граждан. С начала года за получением разрешения на работу в Казахстане и за его продлением обратились около 55 тысяч иностранных граждан.

Осуществлять работу в миграционном ЦОНе будут пять сотрудников управление миграционной службы ДВД и десять сотрудников АО "Правительства для граждан".

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