Электронная карта Петропавловска упростит разрешительные процедуры для бизнеса

Систему запустят в 2019 году.

Новая геоинформационная система включит в себя всю информацию по инженерным сетям областного центра. Финансовые средства на ее создание уже выделены. Об этом сказали на заседании акимата СКО.

Как отметил заместитель акима СКО Мадияр Кожахмет, для создания электронной карты заключен договор с РГП "Госградкадастр". Планируется внести информацию по инженерным сетям на площади 3480 га. В дальнейшем на данную карту можно накладывать системы по автоматизации государственных услуг в сфере архитектуры и земельных отношений. По словам акима области Кумара Аксакалова, данное новшество упростит разрешительные процедуры в сфере кадастра.

"Это большая поддержка для предпринимателей, которые оперативно могут получить всю информацию об интересующих их объектах, а также о выделении земельных участков. Сейчас бизнесмены тратят много времени на прохождение всех процедур. Они долго выясняют где проходят инженерные коммуникации и красные линии. Создадим карту, уверен, она будет полезна. Также в автоматизированном режиме граждане могут получать технические условия", - сказал глава региона.

В Петропавловске электронную геоинформационную систему запустят в 2019 году.

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