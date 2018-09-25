Сагинтаев требует серьезного подхода к развитию опыта школьных инспекторов

Премьер-министр также акцентирует внимание на решение кадровых вопросов.

Сегодня на заседании правительства РК под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева об обеспечении общественной безопасности и эффективности работы местной полиции были заслушаны доклады министра внутренних дел К. Касымова, а также отчеты акимов, обладающих полномочиями назначать и ставить задачи перед руководством местной полицейской службы, передает primeminister.kz.

В ходе рассмотрения вопроса премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев обратил внимание министра внутренних дел Калмуханбета Касымова на результаты проведенных законодательных изменений. Общество ждет улучшений от недавно принятого закона, в рамках которого департаменты внутренних дел были преобразованы в департаменты полиции, а местная полицейская служба вошла в их состав.

Премьер-министр также акцентировал внимание на решение кадровых вопросов. Это касается участковых инспекторов (в ряде регионов отмечается более 10% незанятых вакансий в штатной численности подразделений МПС) и личного состава местной полицейской службы (МПС), в частности ходу поэтапного перевода сержантских должностей в офицерские. Кроме того, необходимо более серьезно подходить к вопросу развития опыта «школьных» инспекторов. В данном направлении Бакытжан Сагинтаев отметил необходимость изучения статистики подростковой преступности по школам с инспекторами и без.

По итогам рассмотрения вопроса, Бакытжан Сагинтаев поручил акимам провести специальные заседания Межведомственных комиссий по профилактике правонарушений с рассмотрением имеющихся проблем региона и принять меры, способствующие значительному укреплению уровня общественной безопасности.

Кроме того, Б. Сагинтаев указал на необходимость информационной открытости Министерства внутренних дел. Поручено провести регулярные брифинги ответственных лиц по вопросам борьбы с криминалом, резонансных расследований, общественной безопасности в пресс-центре МВД РК.

Министру внутренних дел К. Касымову поручено активизировать роль Общественного совета МВД.

Напомним, 12 июля т.г. принят один из законов, направленных на совершенствование деятельности органов. Законом департаменты внутренних дел преобразованы в департаменты полиции, а местная полицейская служба вошла в их состав на правах структурного подразделения с сохранением прежних задач и функций.

Акимы наделены правом назначать и освобождать от должности начальников департаментов полиции (по представлению министра внутренних дел) и полномочиями ставить перед органами полиции задачи по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений, но без вмешательства в оперативно-розыскную и процессуальную деятельность полиции. Руководителей департаментов полиции законодательно обязали не реже одного раза в год отчитываться перед акимом и населением.

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