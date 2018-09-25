Школьников Алматы бесплатно обучат основам робототехники

Увлеченные новыми технологиями школьники будут иметь возможность работать над десятками разнообразных проектов: от программирования и создания роботов до изготовления оригинальных изделий из пластика.

В Алматы всех желающих школьников обучат основам робототехники и моделирования, сообщает Zakon.kz.

Во Дворце школьников в рамках реализации программы Главы Государства Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»» открылся детский технопарк «MakerLab».

Данный проект – площадка для реализации инновационных идей школьников. Здесь увлеченные новыми технологиями подростки будут иметь возможность работать над десятками разнообразных проектов: от программирования и создания роботов до изготовления оригинальных изделий из пластика.

Робототехника это мультидисциплинарная наука, которая объединяет программирование, алгоритмику, логику, механику, математику и физику, сферу инженерных и естественно-научных направлений. Занятия помогут детям погрузиться в сферу и понять, что ему интересно, и что у него лучше получается и в каком направлении он хотел бы развиваться. Курсы по робототехнике станут хорошей базой для дальнейшего обучения, как в школе, так и в высшем учебном заведении. Дети получают не только базовые знания в этих сферах, но закрепляют школьную программу и оттачивают практические навыки.

«Творческие мастерские оснащены самым современным, необходимым детям оборудованием. У нас работают инструктора по робототехнике и дизайну. Сейчас мы занимаемся подбором талантливых детей. Хотим подготовить 40 команд, а в конце этого года или начале следующего провести соревнования в нашем технопарке. Самых лучших мы отправим в Америку на чемпионат по робототехнике, где участие примут более чем 10 тыс. команда со всего мира», - рассказал директор КГУ «Городской научно-методический центр новых технологий в образовании» Андрей Дупик.

Самых талантливых и одаренных школьников в апреле ждет участие в ежегодном чемпионате мира по робототехнике в США.

«Здесь активно могут заниматься ребята, которые давно изучают робототехнику и готовятся к чемпионату, а также всех желающие. Творческие занятия воспитывают в детях внимание, выдержку, упорство и другие волевые качества. Посещая занятия в творческой мастерской, ребенок научится самовыражению и творческому мышлению, что поможет ему во всех сферах взрослой жизни. Здесь можно реализовать свои инновационные идеи, найти единомышленников для проекта, приобрести новые знания и умения и опыт работы в коллективе», - отметили организаторы.

Все занятия в технопарке будут проводиться бесплатно, записаться в группы можно через портал mektepalmaty.kz. Обучать детей основам робототехники будут выпускники лучших университетов, которые прошли специальную подготовку.

Напомним, сохранить и приумножить духовные и культурные ценности — вот основная цель работы по программной статье президента «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Программа «Рухани жангыру» — это новый подход к решению задач. Взгляд в будущее — это модернизация общественного сознания, невольно проникаешься гордостью за нашу прекрасную Республику Казахстан. Край с необъятными просторами и богатыми природными красотами, в котором живут сильные духом люди, ответственные за свою Родину. Но больше всего подкупает, что наш Президент в своей статье возлагает большие надежды на молодое поколение, которому строить новое будущее страны. Казахстан вступил в новый исторический период. Цель известна – войти в тридцатку развитых государств мира.

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