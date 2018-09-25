В Кызылординской области директорами школ назначали лиц, ранее замешанных в коррупции

С начала года выявлены 2 таких факта.

В Кызылординской области школами руководили лица, совершившие коррупционные преступление. Об этом говорилось на научно-практической конференции, проведенной с участием руководителей отделов образования, высших учебных заведений, профессионально-технических колледжей, средних школ и детских садов, передает Zakon.kz со ссыдкой на областной департамент АДГСПК.

Руководитель управления профилактики коррупции департамента Багдат Изкенов в своем докладе отметил, что районные отделы образования зачастую ограничиваются только проверкой судимости кандидатов при назначении на должность руководителя школы.

В последние годы по области выявляются факты назначения на должность руководителя школы лиц, совершивших коррупционное преступление. С начала года выявлены 2 таких факта, в связи с чем в отношении руководства Аральского и Жалагашского районных отделов образования возбуждены административные дела по ст. 681 КоАП РК за назначение на должность руководителя школ лиц, совершивших коррупционное преступление. В отношении данных лиц наложены административные штрафы.

По итогам конференции заместитель руководителя департамента Берикбол Байхожаев строго предупредил руководителей отделов образования об ответственности за незаконные поборы в школах, принуждение учащихся сдаче платного тестирования, а также необходимость разносторонней проверки кандидатов на должность руководителя школы.

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