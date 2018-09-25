Скандал с чиновницей из Кыргызстана повлек новые разбирательства

Кылычбек Султан обнародовал подробности скандала с экс-замминистра и сообщил, что получил звонок из администрации президента с требованием не разглашать журналистам подробности инцидента.

МИД Кыргызстана обвинил в нарушениях норм дипломатической этики посла республики в Корее Кылычбека Султана, который обнародовал подробности снятия с авиарейса в Сеуле высокопоставленной киргизской госчиновницы, пишет РИА Новости.

В субботу в СМИ Кыргызстана появилась информация, что во время посадки на рейс самолета авиакомпании "Эйр Астана", следовавшего по маршруту Сеул — Алматы высокопоставленная чиновница устроила скандал на борту. Как сообщили очевидцы, пассажирка, которой оказалась замминистра труда и социального развития республики Кыргызстан Зууракан Каденова, вела себя неадекватно, спорила с бортпроводниками и демонстрировала дипломатический паспорт. В результате командир экипажа принял решение снять женщину с рейса. В этот же день премьер-министр подписал распоряжение об освобождении Каденовой от должности.

В понедельник посол в Корее Кылычбек Султан дал пресс-конференцию в Бишкеке, где обнародовал подробности скандала с замминистра, и сообщил, что получил звонок из администрации президента Кыргызстана с требованием не разглашать журналистам подробности инцидента , а также обнародовал факты нарушений со стороны руководства МИД страны и сотрудников посольства Кыргызстана в Малайзии в 2015-2016 годах, когда он возглавлял там дипломатическую миссию.

"Относительно пресс-конференции посла Кыргызской Республики в Республике Корея Султана министерство отмечает следующее. Во-первых, следует обратить внимание на очередное нарушение Султаном положений законодательства Кыргызской Республики, регулирующих деятельность и правила поведения государственных служащих, а также элементарных норм дипломатической этики", — сообщает пресс-служба.

Кроме того, в МИД сообщили, что в ведомстве также располагают сведениями о служебных нарушениях со стороны самого посла, которые после проверки "будут переданы в соответствующие органы". "Не исключаем, что именно указанные нарушения сподвигли Султана на подобное поведение", — отметили в МИД.

"В сложившейся ситуации министерство рассмотрит вопрос о внесении руководству страны предложения о дальнейшем пребывании Султана на занимаемой должности", — подчеркнули в МИД Кыргызстана.

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