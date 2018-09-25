Семейная пара заработала 1,5 миллиона тенге на несуществующих авто

После предоплаты они удаляли объявления, выключали мобильные телефоны и избавлялись от сим-карт.

Полицейские Астаны задержали семейную пару из Карагандинской области, подозреваемых в Интернет-мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного ДВД, они размещали на сайтах объявления о продаже автомашин с пробегом по низкой цене и указывали контактные однодневные номера. Они копировали фотографии авто с чужих объявлений.

"В ходе переговоров с потерпевшими, мошенники в первую очередь интересовались из какой области покупатель, а затем говорили, что автомашина находится в другой области. Договорившись о продаже со скидкой, мошенники требовали предоплату на киви-кошелек, либо на банковскую карточку (задаток), обещав не продавать автотранспорт до приезда покупателя. После того, как потерпевшие производили предоплату, мошенники удаляли объявления, выключали мобильные телефоны и избавлялись от сим-карт", - сообщили в ДВД.

В отношении задержанных проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.2 УК РК (мошенничество) по нескольким эпизодам на общую сумму 1 500 000 тенге.

В ДВД также дали советы пользователям при покупке товара через Интернет.

- Не оплачивать товар по принципу предоплаты, особенно если сомневаетесь в легальности сделки. Пробовать договориться об оплате после получения товара.

- Проверить работу формы для обратной связи или отзывов. Попробовать оставить свой комментарий или отзыв, необязательно негативный. Он должен опубликоваться и быть виден другим пользователям, а также он не должен быть удален администрацией.

- Постарайтесь получить от продавца фото товара с разных ракурсов, либо осуществить видеозвонок. Если продавец какими-либо отговорками отказывается это сделать, это признак недобросовестного продавца.

- Если продавец на Вашу просьбу показать его удостоверение личности, скидывает его фотоизображение, не торопитесь поверить. И этот шаг может оказаться уловкой, попросите отправить с других ракурсов, либо осуществить видеозвонок.

- При покупке автотранспорта или других товаров, находящегося в другом регионе, попросите знакомых или родственников удостовериться в его наличии и состояния.

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