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Показатели по преступности ряда регионов вызвали критику Сагинтаева

Если преступность удалось снизить, то, по мнению главы Кабмина, надо удерживать ее на этом уровне.

Фото : открытые источники25 сентября 2018, 13:12

На заседании Правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев заслушал доклады представителей ДВД тех регионов, где наблюдается рост преступности, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр в первую очередь призвал к ответу руководителя ДВД Актюбинской области Махамбета Абисатова. Глава департамента начал рассказывать об основных показателях работы полицейской службы в регионе, не забыв указать при этом на снижение показателей преступности. Однако, такой ответ не устроил главу Кабмина. Он возразил, что по имеющимся у него данным, наоборот, по количеству особо опасных преступлений наблюдается рост.

«Людей же именно это беспокоит. У вас же не связано, как в сельском хозяйстве с погодными условиями. Один год хорошие погодные условия - урожай хороший, другой год - нехороший. Не от этого же зависит ваша работа, наверно. Если вы смогли на 30% снизить в один год, надо же эти темпы дальше продолжать», - указал Сагинтаев.

На этот счет Абисатов ответил, что «преступность есть везде, и ее динамика существует в форме раскачивающегося маятника - от отрицательной до положительных величин».

«Полицейская служба тоже работает во всех регионах, но в других регионах таких показателей нет», - возразил глава Кабмина.

«Конечно, мы признаем данные вопросы, мы будем поднимать на нужное русло. Рост преступности - будем бороться с ними. Конечно, в своей работе мы все это учтем. Ваши замечания мы будем исправлять», - пообещал глава региона Бердыбек Сапарбаев.

Также внимание премьера привлекала Атырауская область, где, по его словам, наблюдается увеличение количества разбоев почти на 40%. Представитель ДВД этого региона пояснил, что вся проблема заключается в низких окладах полицейских.

«По-вашему, если мы зарплату повысим, вы будете бороться с преступностью? А при обратном случае вы не будете вести работу? Вы на жизнь человека смотрите равнодушно. Это же человеческая жизнь. Нельзя обращаться с легкостью», - возразил премьер.

С положением дел с преступностью в Алматы ознакомил представитель городского ДВД.

«Сегодня со стороны акимата оказывается большая поддержка, помощь. В целом, в данном направлении число преступности снизилось, так как ведется активная работа. Конечно, более 70% - кражи по преступности. В этом направлении мы ведем активную работу. Особо тяжкая преступность выросла на 18%. Число преступности снизилось, в целом по городу Алматы приходится около 20% на долю преступлений. Здесь большая, видно, ведется большая работа. Однако, работу надо вести дальше», - Нурлан Масимов.

Аким Алматы Бауржан Байбек также рассказал о работе акимата в плане обеспечения безопасности граждан и содействия полицейским.

«Полиция ведет работу, акиматы уполномочены поддержать работу полиции. Все это связано с информационной работой. За последние два года мы более 1 млрд тенге выделили в этом направлении. Мы достигли большого результата, работа внутренней полиции ведется в рамках своих полномочий. Прошло 21 заседание. Работа по этой системе ведется активно. Более 126 человек были оштрафованы, преступность - на 8,7%, кражи - на 11% снизились в прошлом году. Полиция активно ведет работу - более 5 тысяч полицейских не хватает. Полиция всегда привлекается для массовых мероприятий», - уточнил глава города.

«Мы сегодня ведем работу, подключаем навигаторы, камеры, видеонаблюдения. Более 220 автотранспортных средств обновлены в полицейской службе. Несколько участковых пунктов открыты. Сегодня «умные камеры» установлены на дорогах. Более 142 постов будут открыты. Проведено заседание по Алматы, как вы говорили, что 20% преступлений приходится, более 10 лет тому назад эта цифра у нас держалась, теперь работу мы ведем активно, усиливаем. Тем не менее, эта цифра у нас осталась, но мы ведем работу. Мы закрыли рынок по продаже и сотовых телефонов, по их краже ведется работа. Конечно, это организованная криминальная работа, которая на сегодня растет. Но ведется активная борьба с крадеными телефонами, вот сегодня украденные телефоны, ворованные, они не остаются в Казахстане, их вывозят в Таджикистан, Кыргызстан», - пояснил Байбек.

Он дополнил, что соответствующую работу проводят с компаниями.

«Поэтому мы ведем работу с компаниями. Однако, эти ворованные телефоны уходят за рубеж. Поэтому раскрытие преступности неактивное. Конечно, мы этот вопрос поставим в нужном направлении и будем вести», - заключил градоначальник.

Ксения Давыдова, Астана


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