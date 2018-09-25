Завершается реконструкция парка "Южный" в Алматы

Все должно быть качественно - Байбек.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда осмотрел реконструируемый парк «Южный». Парковая зона расположена восточнее улицы Жарокова и севернее улицы Ходжанова на территории 14,2 га, передает пресс-служба акимата Алматы.

Как доложил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Асет Масабаев, работы по реконструкции парка со стороны подрядчика затянулись в связи с поданной жалобой от одной из компаний, принимавшей участие в конкурсе. Кроме того, проект был скорректирован с учетом рекомендаций жителей и был направлен на повторную экспертизу.

Ранее аким мегаполиса также отмечал, что необходимо скорректировать проект с учетом потребностей населения.

«Здесь должно быть комфортно всем: и мамам с колясками, детям, и пожилым людям, предпочитающим посидеть в тишине. Надо понимать, что это не парк развлечений, а рекреационная зона, соответственно необходимо сократить площадь асфальтирования, обновив покрытие уже существующих дорожек и тропинок, создать уютные, затененные пространства, использовать локальное освещение, не устанавливать массивные архитектурные формы», - сказал тогда Бауыржан Байбек.

На сегодня в парке уложено основание под брусчатку, проложен водопровод для системы полива протяженностью 14 км. Со следующей недели начнется установка 180 опор освещения. С учетом пожеланий жителей района проектом предусмотрено установка уличной мебели, детских игровых площадок, стационарного туалета, обустройство огороженной территории для выгула собак и др.

«Необходимо все завершить максимум в течение месяца, при этом все должно быть качественно. Сюда ведь не только жильцы близлежащих домов, но и с других районов приезжают погулять», - отметил аким города.

Стоит отметить, что ранее после обращения жителей района к акиму Алматы на площадке партии «Нұр Отан» компания «TURKUAZ GROUP OF COMPANIES» сообщила о добровольном отказе от строительства жилого комплекса на территории парка «Южный» и передаче государству принадлежащего ей участка в северной части парка.

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