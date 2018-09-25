Сотрудникам акимата Астаны повысили зарплату в два раза

На сегодня зарплата составляет около 220 тысяч.

За счет сокращения руководящих должностей в акимате Астаны в два раза повысили зарплату рядовым сотрудникам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) Романа Кима.

«977 штатных единиц было в акимате, столько же осталось. Но внутри были оптимизированы бизнес-процессы, сокращен руководящий состав, чьи зарплаты значительно выше. Раньше если у рядового специалиста оклад составлял 115 тысяч тенге (85-90 тысяч тенге «на руки»), то теперь с внедрением факторно-балльной шкалы, с увеличением зарплаты, начисление у него составляет около 220 тысяч («на руки» - 190 тысяч). То есть зарплата рядовых специалистов выросла в 2-2,5 раза. У руководящего состава зарплата не выросла так сильно - около 15-20%», - рассказал Роман Ким на пресс-конференции для журналистов.

По словам руководителя этого же департамента Жазиры Жылкышиевой, после оптимизации из 32 ведомств акимата Астаны осталось 24, при этом штат остался неизменным.

«Например, управление архитектуры и градостроительства и управление по земельным отношениям были разными органами. Реорганизация была сделана для того, чтобы гражданину было легче, ведь земельные отношения тесно связаны с архитектурой. При этом никого не сократили», - отметила она.

Как пояснил Роман Ким, сокращенным руководителям была предложена нижестоящая должность.

«Кто согласился - тот остался на нижестоящей, кто не согласился - тот ушел в бюджетные организации и так далее», - добавил он, отметив, что не может сообщить, насколько была сокращена их зарплата. Между тем Жазира Жылкышиева сообщила, что за счет таких мер выросла привлекательность госслужбы.

«Если раньше в акимате Астаны на одно вакантное место претендовали всего 2-3 человека, то сейчас уже более 20 человек», - подчеркнула она.

Напомним, что новая система оплаты труда апробировалась с начала текущего года в АДГСПК, Министерстве юстиции, а также в акиматах Астаны и Мангистауской области. С 2019 года эта система будет растиражирована в масштабе страны. Новая оплата труда состоит из фиксированной части на основе факторно-балльной шкалы и переменной части - бонусы. Баллы по каждой должности присваиваются по трем ключевым факторам: какой уровень знаний, компетенций и опыта работы необходим для эффективного осуществления должностных обязанностей; степень сложности поставленных перед должностью задач; степень ответственности за достижение результата.

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