Инициирована проверка по заявлению американца о рейдерском захвате бизнеса

Проверку проводят правоохранительные органы и прокуратура.

На пресс-конференции по итогам заседания правительства РК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал вопрос по поводу обвинений гражданина США в адрес начальника ДВД Павлодарской области Амантая Аубакирова, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы ведомства, по данному факту проводится расследование.

«Идет гражданский процесс. Одновременно наш департамент собственной безопасности проводит проверку», - уточнил К. Касымов.

Также по заявлению этого же гражданина начала проверку прокуратура.

«Мы все ждем, зная, что в основе лежат гражданско-правовые отношения супруги начальника и гражданина, которой заявил. Как только будет принято решение, мы определимся», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!