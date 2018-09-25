Инициирована проверка по заявлению американца о рейдерском захвате бизнеса
Проверку проводят правоохранительные органы и прокуратура.
Фото : astana.gov.kz25 сентября 2018, 13:49
На пресс-конференции по итогам заседания правительства РК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал вопрос по поводу обвинений гражданина США в адрес начальника ДВД Павлодарской области Амантая Аубакирова, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам главы ведомства, по данному факту проводится расследование.
«Идет гражданский процесс. Одновременно наш департамент собственной безопасности проводит проверку», - уточнил К. Касымов.
Также по заявлению этого же гражданина начала проверку прокуратура.
«Мы все ждем, зная, что в основе лежат гражданско-правовые отношения супруги начальника и гражданина, которой заявил. Как только будет принято решение, мы определимся», - заключил он.
Ксения Давыдова, Астана
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