В Казахстане закрыли религиозные садики

В настоящее время все детские сады с религиозным уклоном прекратили свою деятельность.

Детские сады с религиозным уклоном обнаружили в городах Казахстана, сообщил вице-министр общественного развития страны Берик Арын на заседании комитета по социально-культурному развитию и науке сената, передает Спутник.

"Во всех детских садах мы провели проверку. Действительно, были выявлены случаи, когда мы находили детские сады с религиозным уклоном. В частности, в Алматы. В настоящее время они все прекратили свою деятельность. Такой мониторинг у нас проводится постоянно", - сказал вице-министр, отвечая на вопрос сенатора Наримана Турегалиева.

Берик Арын добавил, что религиозные детсады посещали дети из семей, члены которых были представителями религиозных сект.

На заседании были рассмотрен в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений".

Разработчики проекта предложили не допустить использование религии в деструктивных целях, в частности, ввести понятия "деструктивные религиозные течения" и "религиозный радикализм".

Напомним, ранее проект поправок одобрили во втором чтении депутаты мажилиса парламента Казахстана.

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