Кандидатов в судьи теперь тестируют в Национальном центре по управлению персоналом госслужбы

Национальный центр обеспечивает объективность оценки знаний законодательства; непредвзятость в отношении тестируемых; максимальную прозрачность процедур, исключающую коррупционные риски.

О нововведениях при отборе на должность судьи сообщила генеральный директор Национального центра по управлению персоналом государственной службы Бану Нургазиева на брифинге в АДГСПК, передает Zakon.kz.

Как известно, одним из этапов квалификационного экзамена на должность судьи является компьютерное тестирование на знание законодательства РК и способность его применения на практике.

По словам Бану Нургазиевой 24 сентября впервые в Казахстане этап компьютерного тестирования в процессе отбора на должность судьи проведен на базе АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы», подведомственной организации Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Национальный центр, согласно постановлению правительства, является уполномоченным и независимым юридическим лицом по техническому обеспечению процедур тестирования.

Национальный центр обеспечивает объективность оценки знаний законодательства; непредвзятость в отношении тестируемых; максимальную прозрачность процедур, исключающую коррупционные риски.

Залы тестирования центра оснащены компьютерами, подключенными к защищенному VPN-каналу. Обслуживающий персонал имеет значительный опыт технического сопровождения процедур тестирования.

Помимо операторов и администратора тестирования, прозрачность процедуры обеспечивается посредством централизованного видеонаблюдения.

Обеспечивается круглосуточный мониторинг залов, ведется непрерывная запись процедур, сохраняемая в течение шести месяцев.

Компьютерный тест на знание законодательства состоит из 100 вопросов, которые программа формирует методом случайного выбор из 11 отраслей права.

«Передача организации и проведения компьютерного тестирования в Национальный центр позволит повысить объективность отбора кандидатов в судьи», - считают в ведомстве.

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