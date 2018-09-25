Выигравший у Головкина в 2004-м Гайдарбеков: Я не увидел у него прежней уверенности

Именно с той неудачи в столице Греции и началась история восхождения GGG к вершинам профессионального бокса.

Отныне россиянин Гайдарбек Гайдарбеков - не единственный, о ком говорят, как о боксере, который выиграл у самого Геннадия Головкина, без сомнений - одного из лучших средневесов в истории мирового бокса. 16 сентября мексиканец Сауль Альварес прервал беспроигрышную серию казахстанского чемпиона, нанеся ему первое поражение, столь же неприятное, как и то, что случилось на Олимпиаде-2004 в Афинах.

Тогда в финале олимпийского турнира Головкин уступил Гайдарбекову. Но именно с той неудачи в столице Греции и началась история восхождения GGG к вершинам профессионального бокса.

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz Гайдарбек Гайдарбеков делится своими мыслями о втором поединке Головкин — Альварес.

- Гайдарбек, что помешало Головкину победить в повторном бою против Сауля Альвареса?

- В этом бою я не увидел у Головкина той уверенности, которая была присуща Геннадию. Показалось, что он опасался. Так, как он хотел, у Головкина отбоксировать не получилось. Первые шесть раундов, с моей точки зрения, пусть и немного, но Головкин проиграл. В дальнейшем Геннадий прибавил — и бой выровнялся.

Думаю, судьи отталкивались именно от тех первых раундов, где Головкин уступил. Проигрыш мизерный. По бою мне не понравилось, что не было той самой уверенности. Гена всегда боксировал хладнокровно, четко все видел — этого не было. Возможно, это не давал сделать Альварес, но наглости Головкину не хватило. Сказать однозначно, что Головкин не заслуживал победы, тоже нельзя. Однако сказалась активность мексиканца в стартовых раундах боя.

- За счет чего Головкин планировать одолеть «Канело»?

- Мне сложно сказать. Может быть, он рассчитывал на удар. Это тоже, может, помешало.

- Какие уроки сумел извлечь Сауль Альварес из первого боя?

- Конечно, нельзя не отметить, что «Канело» во втором поединке против Головкина смотрелся значительно лучше. У него была хорошая защита, практически ни одного места незащищенного не нашлось. «Канело» нагло шел передней рукой вперед, это у него лучше получалось, чем у Головкина. Обычно Геннадий всегда много атаковал передней рукой, а здесь он ею работал совсем мало. Левый боковой, который он сверху заряжает обычно - этого тоже было мало. Пару эпизодов было, когда он попал, но почему-то даже развивать не стал.

- Эксперты отметили и то, что у Головкина в поединке против Альвареса не было взрывной скорости. Можно ли это связать с возрастом Геннадия?

- Разницу в возрасте также нельзя списывать со счетов. Возможно, Геннадий устал. 36 лет — немаленький возраст, прошел тяжелые бои, все это сказывается. Я об этом думал. Гена уже почти 10 лет держится на высокой планке, в лидерах. Естественно, накаливается усталость. Физические нагрузки — это еще ничего, а вот психология - тут совсем другое. Быть все время на виду, лидером — это очень тяжело. Поэтому Головкину было вдвойне трудно. Тем более, мне кажется, что в Америке не слишком рады видеть русскоязычных чемпионов на таком высоком уровне. Костя Цзю, братья Кличко и Головкин - мало тех, кто надолго задерживался в топах. Для промоутеров это был шанс вытащить «Канело».

- Разочарование Головкина после боя с «Канело» было сравнимо с тем, как он переживал, когда проиграл в финале Олимпиады 2004 года?

в Если вы про то, что Головкин ушел с ринга, не стал давать интервью для телевидения, то это не понравилось. Я не думал, что он так поступит. Нужно было принять все как данность. Это же судьба, жизнь. Сегодня ты проиграл, а завтра выиграл. Головкин тоже человек, каждый может ошибиться. Не буду акцентировать на этом внимание, но на таком уровне люди, которые были с ним рядом, должны были подсказать, что уйти после боя надо красиво. Жизнь - она ведь не всегда справедлива.

- Дмитрий Пирог отмечал, что Головкин, который боксировал в любителях, просто разорвал бы «Канело». Согласны?

- Конечно. Я же говорю: я не видел у Головкина здесь той уверенности, которая была у него в любителях, последующих боях в профессионалах. У Головкина всегда было и, думаю, имеется по сей день чутье, когда он забивал соперников, но показать это против «Канело» он не смог. Головкин осторожничал. Считаю, что его небольшая пассивность дала судьям основания сделать вывод, что Геннадий опасается ударов.

Во втором раунде Геннадий пропустил левый боковой снизу. Я помню этот удар - жесткий, неприятный. После этого Головкин стал боксировать только передней, правой - лишь касательно. Не было жестких, акцентированных ударов. Не было яркости, которая выделяла Головкина в любителях. Если сравнивать с теми боями, которые были у Геннадия до этого, то поединок с «Канело» и рядом не стоял.

- Вы с Геннадием Головкиным встречались в последний раз во время боксерского форума в Сочи. О чем поговорили, если не секрет?

- Поприветствовали друг друга, хорошо поговорили. Я сказал Гене, что мы все за него болеем - весь Дагестан болеет за Головкина. Он тоже обрадовался. Некоторые думают, что если мы были соперниками в ринге, то так же и в жизни. Нет, у нас с Геннадием дружеские отношения. Поражения, выигрыши - это все остается в истории. Я всегда говорил, что Гена - мой друг, и я желаю ему только удачи.

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