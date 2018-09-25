Пострадавшие от мошенничества рассказали о преступлениях Жанар Ахметовой

Все пострадавшие заявили, что хотят лишь одного - экстрадиции Ахметовой из Украины в Казахстан.

Казахстанские судебные органы неоднократно выносили обвинительные приговоры оппозиционера и блогера Жанар Ахметовой, однако правозащитник Евгений Жовтис отстоял права мошенницы, заявили на специально созванной пресс-конференции "Интерфакс-Казахстан" пострадавшие от действий журналистки женщины. Пострадавшие сообщили, что Ахметова в первую очередь мошенница, лишь затем политически преследуемая фигура, передаёт Zakon.kz.

Как рассказали пострадавшие, всего от рук Ахметовой пострадало 15 человек.

"Я одна из многочисленных потерпевших Ахметовой. В 2007 году я дала ей в долг 20 тысяч долларов под расписку "вернуть через полтора месяца. Я верила в ее порядочность и ни грамма не сомневалась в ее честности. Далее был суд, с решения суда прошло более 10 лет, однако решение не исполняется. Спустя время я узнала, что она исполняет роль оппозиционера, блогера и в связи с этим подвергается преследованию. Это неправда. До начала ее политической жизни, она была обычной мошенницей. Я знаю ее давно, она человек глубоко аполитичный, ей безразлична судьба страны. На момент заведения на неё уголовных дел по факту мошенничества, у неё даже не было аккаунтов в соцсетях. В это время она представлялась бизнес-леди или банковским работником. Я лично знаю 15 человек, пострадавших от ее мошенничества (читает фамилии). Как ей было избежать наказания от этих действий? У неё вдруг проснулись патриотические чувства и она начала вести политическую деятельность. Но не бросила мошенничество. В 2016 году она ещё раз берет в долг ещё раз деньги и не возвращает, при этом прикрываясь политической маскировкой", - рассказала женщина.

В качестве примера потерпевшая Райхан Айтбай рассказала, что глава Бюро по правам человека не мог не знать о преступной деятельности Ахметовой.

"Мне непонятна позиция Бюро по правам человека, где встали на ее защиту. По словам руководителя организации Евгения Жовтиса, они не обладали информацией о ее мошеннических действиях. Затягивание ее экстрадиции на родину связано с казахстанскими правозащитниками, а мы не можем вернуть свои деньги", - сказала она.

Пострадавшая Светлана Пашаева в свою очередь заявила, что из-за обмана Ахметовой осталась фактически ни с чем. Сейчас женщина тяжело больна, при этом осталась без дома и надежды на справедливость.

"Я познакомилась с Жанар в 2012 году. Она предложила сделать перефинансирование нашего дома. Она частями выдала 20 тысяч долларов. Потом она назначила встречу, но по адресу оказалось, что никто не проживает. Ее поймали в 2017 году, была у нас очная ставка. Она делала вид, что не узнала меня. А через две недели она сбежала. У меня случился сердечный приступ, мы остались без дома. Из-за неё я потеряла все. Мы хотели купить крестьянское хозяйство и так она появилась в нашей жизни. Но нас обманули. Мы хотим, чтобы нас услышали. Господин Жовтис уверял, что не знал о действиях Ахметовой. Но теперь он узнал, тогда почему он продолжает ее защищать? А как же мы, простые люди?", - пояснила Светлана.

Российский оппозиционер, проживающий в Украине, Ольга Курносова также подключилась к конференции через видеосвязь. Выяснилось, что Ахметова получила отказ в политическом убежище от властей Украины, при этом якобы продолжив преступную деятельность.

"Данный человек обманывает людей. Я познакомилась с ней в мае этого года. Она представилась как политик, который борется за демократию в Казахстане. Сперва сомнения появились, когда я предложила ей содействие через СМИ. Потом власти Украины отказали ей в политическом убежище, потому что ее показания в суде не соответствовали действительности. Сумма ущерба от ее действий была около 5 тысяч долларов, которые были потрачены на фильм для неё, однако деньги она не вернула", - заключила Курносова.

В конце пресс-конференции все пострадавшие заявили, что хотят лишь одного - экстрадиции Ахметовой из Украины в Казахстан для справедливого суда. В качестве доказательств все пострадавшие предоставили подтверждающие документы с суммами ущерба и решением суда.

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