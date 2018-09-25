В Казахстане свыше тысячи девочек сняли платки в школах

Мы решаем данный вопрос ежегодно - вице-министр.

Порядка двух с половиной тысяч девочек пришли в школу в хиджабах в начале нынешнего учебного года в Казахстане, передает Спутник.

Большая часть из них в настоящее время сняла платки и посещает занятия в обычной школьной форме, рассказали в министерстве общественного развития.

По данным вице-министра Берика Арына, требованию школ подчинились свыше тысячи юных казахстанок.

"После проведенных разъяснительных работ на сегодняшний день число школьниц в хиджабах снизилось до 815 человек. Мы решаем данный вопрос ежегодно. Мы должны помнить, что у нас светское государство", — сказал Арын на расширенном заседании комитета сената по социально-культурному развитию и науке.

Ранее общественный резонанс вызвала новость о том, что учащиеся школы имени Фирдоуси на юге Казахстана пришли в День знаний в хиджабах.

А на западе Казахстана из-за отказа снимать платок несколько учениц остались на второй год в школе. Согласно требованиям министерства образования и науки Казахстана, в школьную форму нельзя включать элементы одежды религиозной принадлежности различных конфессий.

Верховный муфтий Серикбай Кажы Ораз заявил, что в вопросе ношения платков школьницами родителям и педагогам нужно найти компромисс.

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