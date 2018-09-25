Где в Туркестане построят новый аэропорт

Строительство нового аэропорта потребует сотни миллиардов тенге вложений из бюджета.

В Туркестане ищут место для строительства нового аэропорта, сообщает Zakon.kz.

«За 25 лет почти все аэропорты и взлетные полосы Казахстана были отремонтированы, но с нуля все ещё не приходилось подбирать место для строительства аэропорта с взлетной полосой принимающей большие самолеты. Строительство стоит сотни миллиардов тенге, однозначно надо тщательно рассмотреть участки с учетом всех факторов. Ведь аэропорты строятся не на 10-20 лет, а минимум на 40-50 лет. И если город вырастет за столько лет в несколько раз, то близкорасположенный аэропорт будет мешать росту города, так как запрещается строить рядом высотные здания и многое другое», - написала на своей странице в Facebook заместитель председателя Комитета гражданской авиации МИР РК Тоты Амирова.

По ее словам найти нужное место не так просто, прежде чем принять решение необходимо провести серьёзное обследование. Местные чиновники предлагают на выбор несколько мест, однако они не устроили Амирову.

«Сегодня прилетели посмотреть участок для строительства аэропорта в Туркестан, который предлагают местные чиновники акимата. Если выбрать предлагаемое место, то расстояние между двумя аэропортами Шымкента и Туркестана будет всего 135 километров, мы на машине сегодня по хорошей дороге Западная Европа - западный Китай доехали за 1.5 часа. Не получится ли как с аэропортом Караганды, когда аэропорт пустует из-за близости к Астане? Будет ли экономически целесообразно? Как сделать, чтобы был финансово окупаем? Совместное базирование и техническая база на юге? Ещё один участок предложили посмотреть в сторону дороги в Кзыл-орду, 45 км, совсем далеко и солончаки. Надо было найти поближе, в радиусе 25-30 км», - отметила она.

Статус города областного значения Туркестан получил после , как 19 июня Нурсултан Назарбаев подписал указ о создания одноименной области. Город Шымкент был приравнен к городам республиканского значения вместе с Астаной и Алматы.

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