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Кыргызстанец пытался уехать в Казахстан после убийства матери троих детей

Подозреваемый вину признал. В настоящее время полиция ведет следствие, назначен ряд экспертиз

Фото : © Sputnik / Murad Orujov25 сентября 2018, 15:21

Гражданин Кыргызстана убил сожительницу и поехал в Казахстан на такси, но границу пересечь ему не удалось, пишет Sputnik.

О жестоком убийстве сообщили Sputnik Кыргызстан в УВД Таласской области.

25-летняя женщина приехала в город Талас к матери, а сожитель, с которым у нее были общие дети, поехал за ней следом. Мужчина хотел забрать женщину в Бишкек. По предварительным данным, ссора произошла из-за ревности. Преступник достал нож и ударил сожительницу несколько раз.

После мужчина попытался пересечь кыргызстанско-казахстанскую границу, однако был задержан не доезжая до нее на территории Кыргызстана. Вину подозреваемый признал. Ведется следствие.


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