Какие мировые бестселлеры были переведены на казахский язык

Уже в этом учебном году студенты 110 университетов Казахстана получили возможность обучаться по 18 новым переведенным учебникам.

Многим казахстанским студентам обучающимся на государственном языке не хватает качественных учебников, сообщает Zakon.kz.

С целью создать условия для полноценного образования студентов, в рамках реализации государственной программы «Рухани жаңғыру» начат проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» по развитию общественных и гуманитарных наук.

Лучшие мировые учебники по истории, политологии, социологии, философии, психологии, культурологии, религиоведению, лингвистике, экономике, менеджменту, предпринимательству, инновациям в ближайшем времени будут переведены на казахский язык.

Специально для этих целей на базе уже существующих переводческих структур создана некоммерческая, негосударственная общественная организация «Ұлттық аударма бюросы» (Национальное бюро переводов). Которое по заказу Правительство начало работу с лета 2017 года.



25 ключевых книг по философии

Реми Хесс - человек, построивший собственную версию Всемирной Академии – от Платона до Бергсона, от Аристотеля до Хайдеггера. Парадоксальные идеи перекликаются с мудрой поэзией, демонстрируя мыслительную мощь человечества. На страницах книги вы найдете великие философские концепции государства и религии, искусства и морали, языка и истории, смерти и страстей. Многочисленные высказывания философов позволят лучше понять и проникнуться творчеством великих мыслителей. В книге представлены краткие изложения философских идей, снабженные подробным анализом и комментариями.

Краткая история философии

Дерек Джонстон – бывший учитель философии. Он был проректором Мидлтон Колледжа (Корк, Ирландия), где преподавал более 30-ти лет.

Книга представляет собой введение в мир философии. С первых страниц читатель ощущает притягательность сложного предмета. Это – идеальная книга для молодых людей и студентов, впервые знакомящимся с основными философскими понятиями и проблемами.

Книга увлекательно повествует о жизни и главных трудах 18 мыслителей от Сократа до Дерриды. Основные философские идеи раскрываются в тесном тематическом переплетении, в историческом и культурном контексте. Дерек Джонстон использует легкую форму изложения, презентуя главных генераторов идей Западной философии. События, которые сформировали историю философии описаны в хронологическом порядке. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Античная философия

Энтони Джон Патрик Кэнни – английский философ. Он занимается проблемами изучения древней и схоластической философии, философией Витгенштейна и философией религии. В сотрудничестве с Питером Джичом он развил движение аналитического томизма и внес огромный вклад в эту область. Основной идеей томизма является презентация мыслей Томаса Аквинского в стиле современной философии. Кэнни был президентом Британской академии и Королевского института философии.

Кэнни был возведен в рыцари Елизаветой ІІ в 1992 году. В 2006 году Американская католическая философская ассоциация наградила Кэнни орденом Аквинского. Портреты с его изображением украшают стены Британской академии, Баллиол-колледжа и Родосского дома в Оксфорде.

В этой книге Сэра Энтони Кэнни представлена увлекательная история рождения философии и ее расцвет в Древние века. Это первый том из четырехтомника, где Кэнни раскрывает огромный мир западной философии в новом ключе. Древняя философия длилась более тысячи лет и привела к появлению таких великих имен как Фалес, Пифагор, Парменид, Сократ, Эпикур, Марк Аврелий и Августин. Это книга была написана одним из ведущих авторитетов в данной области. Вместо высокопарных академических утверждений о Платоне и его пещере теней, об этике Аристотеля, об Августинском Городе Богов, здесь мы знакомимся с философией древности через призму человека, который всю свою жизнь посвятил размышлениям о наследии древних мыслителей. Ученый не просто дает обзорную информацию об Аристотеле, но и критикует его мысли. Кэнни представляет разные философские школы – от Пре-сократовской школы до Эпикурейской. Он рассматривает развитие логики и разума, древних идей о физике, метафизике и этике, а также зарождение первых мыслей о душе и боге.

Философия средневековья

Сэр Энтони Кэнни продолжает свой рассказ об исследованиях по новой истории западной философии, которая в этом томе охватывает период более тысяча лет, начиная с 400 года н.э. Книга представляет анализ философских мыслей с момента основания христианства и ислама до Ренессанса. Средние века были периодом расцвета философии и интеллектуального поиска. Своего пика философия достигла в тринадцатом и четырнадцатом веках с появлением философской системы Томаса Аквинского и Иоанна Дунс Скота. Книга предназначена для широкого круга читателей.

История современной психологии

Дуэйн Шульц является профессором психологии в университете Южной Флориды. Степень бакалавра он получил в университете Джона Хопкинса, а магистерскую степень – в Сиракузском университете. Защитил докторскую степень в области социальной психологии в Американском университете в Вашингтоне.

Он написал три университетских учебника, которые были переизданы десятки раз и переведены на 7 языков. Он получил исследовательские гранты от Офиса морских исследований и Национального института психического здоровья. А также опубликовал сравнительные исследования о жизни и трудах Зигмунда Фрейда и Карла Юнга.

После удачной преподавательской карьеры в колледже Мари Вашингтон, в университете Северной Каролины и Гронингенского университета, а так же чтения лекции в качестве приглашенного профессора в США и Германии, он вернулся в Вашингтон, чтобы посвятить себя писательской работе.

Вот уже 30 лет «История современной психологии» является самым широко используемым учебником по психологии во всем мире. Ценность учебника в комплексном подходе к изложению тем и в биографическом экскурсе. Учебник повествует об исследованиях с конца 19 века, то есть охватывает весь период развития современной психологии.

Авторы раскрывают историю психологии не только как биографическую отсылку к влиятельным теоретикам, но и излагают важные события, которые имели влияния на их идеи, подходы и методы.

Существенным обновлением 11-го издания является включение последних открытий в области позитивистской психологии; исследовательских работ указывающих на увеличение роли когнитивных наук в психологии; интерпретации снов компьютерами и т.д. Содержание учебника отвечает современным требованиям и отражает нынешнее развитие научных знании в области психологии.

Социальная психология

Дэвид Майерс профессор психологии в Хоуп колледже, где он преподавал последние 30 лет. Доктор Майерс получил награду имени Гордона Олпорта от Американской психологической ассоциации за его труды в области групповой поляризации. Его научные статьи публиковались в более чем двадцати научных журналах, включая: Science, American Scientist, Psychological Bulletin и Psychological Science.

Джин Твиндж профессор психологии в университете Сан Диего. Доктор Твиндж детство и юность провела в Миннесоте и Техасе. Она получила бакалаврскую и магистерскую степени в университете Чикаго, докторскую в университете Мичиган. Ею изданы более 120 научных публикации по вопросам различий между поколениями, культурных изменений, социального отчуждения, гендерных ролей и нарциссизма. Отклики на ее работы были опубликованы в таких известных изданиях как: Time, Newsweek, The New York Times, USA Today, U.S. News and World Report и The Washington Post.

В учебнике подробно изложены пути формирования мыслей, чувств, и поведения человека под влиянием общества. Социальные явления повседневной жизни, роль и деятельность личности в социальных процессах, и ее развитие рассмотрены с точки зрения самых актуальных научных исследований. Данное издание основано на интегрированной программе обучения студентов. Учебник включает систему SmartBook, персонализированную программу обучения и результаты новейших практических знаний в сфере психологии.

Общественное животное. Введение в социальную психологию

Эллиот Аронсон один из наиболее авторитетных и разносторонних психологов современности. Он единственный, кто получил все три главные награды Американской психологической ассоциации: выдающийся ученый (1999), выдающийся учитель (1980) и выдающийся писатель (1975). В 1981 году он был назван профессором года. В 2007 году был награжден стипендией Уиллиама Джеймса за вклад в научную психологию.

Эта книга - самое новое расширенное и дополненное издание одного из лучших современных учебников по социальной психологии - науке о поведении человека в социуме. Знание законов социальной психологии позволяет нам понять причины поступков, мыслей и эмоций других людей; узнать, как можно влиять на человека и избежать влияния; уяснить, какие механизмы лежат в основе развития общества и что следует предпринять, чтобы общество процветало. Главное достоинство этой книги в том, что с исследованиями, выводами, теориями, гипотезами, экспериментами и законами социальной психологии вас будет знакомить один из патриархов этой науки и один из ведущих ученых современности - Эллиот Аронсон. Чтение книги доставит вам особое удовольствие: от интереснейшего материала - с одной стороны, и от совершенства его подачи - с другой. Учебник предназначен для широкого круга читателей.

Современная социологическая теория

Джордж Ритцер профессор Мэрилендского университета. Он является главой отдела Теоретической социологии и организации Американской социологической ассоциации.

Основные теоретические интересы Ритцера охватывают области метатеории и прикладной социальной теории. Ритцер больше всего известен своей теорией макдональдизации общества и такими книгами как: Expressing America: A Critique of the Global Credit Card Society (1995), Enchanting a Disenchanted World: Revolutionizing the Means of Consumption (2/e, 2005), The Globalization of Nothing (2/e, 2007), and (with Craig Lair) Outsourcing: Globalization and Beyond.

Вместе с издательским домом SAGE Publishing Джордж Ритцер и Джеффри Степницки представляют читателю обзор основных теорий и школ социологической мысли. Основные теории представлены вместе с биографическими данными авторов, создавая исторический контекст. Учебник дает возможность обобщать и сравнивать отличия различных концепций.

Основы социологии

Дэвид Бринкерхоф профессор социологии в университете Небраска, Линкольн с 1978 года. С 1991 года является ассоциированным проректором по академическим вопросам

Сюзанна Ортега является проректором в университете Миссури, Колумбия с 2000 года. Сфера интересов Ортеги – социально-психологические последствия неравенства.

Роза Вейц получила докторскую степень в Йельском университете. Профессор Вейц была удостоена главных наград государственного университета Аризоны, а так же Тихоокеанской социологической ассоциации за достижения в преподавании.

Авторы книги смогли найти баланс между академичностью и легкостью изложения материала. Учебник делает акцент на взаимозависимости основных концепций и их прикладном характере. Особое внимание уделено социальному анализу реальности, представлению передовых исследований. Издание построено по принципу адаптирующейся педагогики. Большой объем прикладных примеров увеличивает практическое значение учебника. Студенты имеют возможность развить навыки критического мышления и решения проблем, используя социологические теории в практике. Это обновленное 9-е издание. Учебник сохранил свою главную особенность, фокусируясь на глобальных проблемах в социологической науке.

Введение в язык, международное издание

Виктория Фромкин получила степень бакалавра экономики в университете Калифорния, Беркли. Магистерскую и докторскую степень по лингвистике она получила в университете Калифорнии, Лос Анджелес. Была членом факультета лингвистики в UCLA, начиная с 1966. Она заведовала кафедрой лингвистики, а с 1979 года по 1989 года – руководила магистерской программой в UCLA. В.Фромкин была приглашенным лектором в Стокгольмском, Кембриджском и Оксфордском университетах. С 1985 года Фромкин была президентом Лингвистического общества Америки, с 1988 года – президентом Ассоциации магистерских программ, Председателем правления Академии Афазии.

Роберт Родман получил бакалаврскую степень по математике в университете Калифорнии, Лос Анджелес в 1961 году, магистерскую степень по лингвистике в 1971 году, затем докторскую степень в 1973 году. Он был преподавателем в университете Калифорнии в Санта-Крузе, в университете Калифорнии в Чапел Хилле, в Киотском индустриальном колледже и в Государственном университете Северный Каролины. Он специализируется в сферах лингвистической экспертизы, компьютерного анализа речи, определения и верификации речи.

Нина Хямс получила бакалаврскую степень по журналистике в Бостонском университете, магистерскую и докторскую в Городском университете Нью-Йорка. С 1983 года является членом факультета лингвистики UCLA. Основное направление ее работ – развитие синтаксических особенностей языка детей.

Учебник «Введение в языкознание» не требует от читателя специальной подготовки. Он создан для тех, кто намерен получить начальные знания по лингвистике. Учебник отличается тематическим разнообразием: понятие о человеческом языке, грамматика, фонология, язык и общество, освоение языка, языковые процессы, язык и человеческий мозг, письмо, компьютерная обработка языка. Рассмотрены также вопросы взаимосвязи языка с психологией, с когнитивными науками, с антропологией. Представлены проблемы обучения английскому языку как второму.

Издание предназначено для студентов высших учебных заведений и широкого круга читателей, интересующихся вопросами языкознания.

Язык и межкультурная коммуникация

Светлана Григорьевна Тер-Минасова (1938 г. рождения) – российский лингвист, доктор филологических наук, заслуженный профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, президент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ.

С.Г.Тер-Минасова является председателем научно-методического совета по иностранным языкам при Министерстве образования РФ, президентом-основателем Национального объединения преподавателей английского языка, а также Национального общества прикладной лингвистики.

Заслуженный профессор МГУ, лауреат Ломоносовской премии за педагогическую деятельность и лауреат премии 50-летия Фулбрайта, почетный доктор филологии (honoris causa) Бирмингемского университета (Соединенное Королевство) и Университета штата Нью-Йорк (США), почетный профессор Российско-Армянского (Славянского) университета (Армения), приглашенный профессор Национального исследовательского Томского государственного университета (РФ), член совета экспертов Международного Академического Форума (Япония). С 1998 года член научного сообщества International Association of University Professors of English в Великобритании.

Какие факторы развивают коммуникацию, что препятствует ей и что затрудняет общение представителей различных культур? Каково влияние языка на формирование личности? Как соотносятся между собой язык и культура? Что такое национальный характер и как он формируется посредством языка? Как отражаются в языке индивидуальный и коллективный менталитет, идеология и культура? Почему мир проявляет пристальное внимание проблемам межкультурной коммуникации?

На эти и другие вопросы вы найдете ответы в книге "Язык и межкультурная коммуникация", которая стала бестселлером при первом издании.

Легкость и увлекательность в изложении материала, насыщенность живыми примерами вызывает интерес не только студентов-филологов и лингвистов, но и всех, кто соприкасается с проблемами межнациональной, межкультурной коммуникации – дипломатов, социологов, этнографов, психологов, культурологов, наконец, всех тех, кто сталкивается с подобными вопросами в профессиональной или повседневной жизни.

История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе

Карен Армстронг автор многочисленных книг о религии, в числе которых: История Бога, Битва за Бога, Священная война, Ислам, Будда, Великие изменения и другие. Ее работы переведены на 45 языков. Она выступала перед членами Конгресса США, перед Государственным департаментом США, является послом Альянса цивилизации ООН. В 2008 году Армстронг получила TED Prize.

Увлекательное и познавательное путешествие с Карен Армстронг во времена, когда три главные монотеистические религии в мире – Иудаизм, Христианство и Ислам изменили и сформировали Идею бога. Автор исследует каким образом мужчины и женщины с древности по сегодняшний день воспринимают и чувствуют Бога. На страницах одной книги Армстронг раскрывает всю интеллектуальную историю монотеизма начиная с классической философии и средневекового мистицизма до Реформации, Просвещения, и современного скептицизма.

Менеджмент

Рикки Гриффин является профессором менеджмента Техасского университета A&M. Он получил докторскую степень по организационному поведению в университете Хьюстона. Член Академии менеджмента. Его области исследования включают проблемы физического насилия на рабочем месте, практики занятости, рабочей культуры и здоровья работников. Гриффин – автор книг по менеджменту, организационному поведению, управлению персоналом, навыкам управления, введению в бизнес и международному бизнесу.

В учебнике «Менеджмент» (12-е издание) изложен обзор знаний по планированию, организации, ведению и контролю менеджмента. Гриффин также рассматривает актуальные темы, отвечающие современным требованиям: глобальный характер менеджмента, цифровые технологии, этические вызовы и адаптация к изменениям в сфере управления, ответственность перед обществом и др. Значительный объем живых примеров, начиная от кейса Starbucks до “Голодных игр”, доказывают важность сильного менеджмента.

Студенты получают возможность практического выполнения заданий, написания аналитических статей, представления видеопрезентации и т.д. Интерактивность позволяет глубоко погрузится в изучаемый материал.

Книга предназначена для студентов вузов, начинающих бизнесменов, а также предлагается в качестве одного из основных учебников курса MBA.

Предпринимательство: Теория, процесс и практика

Дональд Куратко профессор по предпринимательству, исполнительный и академический директор Джонсон центра по Предпринимательству и инновациям в Келлей бизнес школе, университет Индианы. Он является широко признанным ученым и лидером в сфере обучения предпринимательству, автор более 190 статей и 30 книг по разным аспектам предпринимательства и корпоративных инновации. Профессор Куратко в числе 50-ти самых популярных ученых в мире в области предпринимательства.

Материал, представленный в книге «Предпринимательство: теория, процесс, практика, 10-e издание», объединяет теоретический и практический подход к пониманию теории, процессов и опыта предпринимательской деятельности. Книга уже более 25-ти лет не уступает лидерства в области преподавания предпринимательства. Креативные упражнения служат для активной презентации стиля предпринимательского мышления. Интересные задачи и кейсы помогут развить предпринимательские навыки у студентов.

Книга, предлагаемая в качестве одного из основных учебников курса MBA, будет также интересна и для предпринимательского сообщества, и для студентов вузов соответствующего профиля.

Четвертая Промышленная Революция

Профессор Клаус Шваб родился в 1938 году в Равенсбурге, Германия. Основатель и Президент Всемирного экономического форума, международной организации в области частно-государственного сотрудничества. Форум объединяет крупнейших представителей бизнеса, общественной деятельности и политических лидеров в работе по формулированию глобальных, региональных и отраслевых повесток. Он был учрежден в 1971 году как некоммерческий фонд со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария. Это независимая и непредвзятая площадка. В 1998 году профессор Шваб вместе с женой Хильдой основал фонд социального предпринимательства Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, задачи которого – выявлять, поощрять и распространять начинания в области социального предпринимательства, существенно улучшающие жизнь людей и фонд – форум молодых лидеров Forum of Young Global Leaders (для руководителей не старше 40 лет). Спустя семь лет, в 2011 году, он создал молодежное сообщество Global Shapers Community (для перспективных будущих лидеров в возрасте от 20 до 30 лет). Задача этих двух организаций – интегрировать молодое поколение как полноправный голос будущего в процессы принятия решений и содействовать его участию в конкретных проектах, занимающихся проблемами общества. Около 600 сотрудников работают в структурах Форума со штаб-квартирой в Женеве и дополнительными офисами в Нью-Йорке, Пекине и Токио. Инженер и экономист по образованию, профессор Клаус Шваб имеет докторские степени по экономике (с отличием) от Фрайбурского университета и в области технических наук от Швейцарского федерального института технологий, а также степень магистра государственного управления от Школы государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета. В 1972 году он стал одним из самых молодых профессоров в преподавательском составе Женевского университета. Шваб неоднократно был отмечен национальными и международными наградами и почетными титулами. Помимо научной и преподавательской работы, за плечами у проф. Клауса Шваба немалый опыт в бизнесе, он входил в советы директоров крупных компаний. Кроме того, он работал в ООН в составе Консультативного совета по устойчивому развитию, а также в качестве вице-председателя Комитета по планированию развития.

Основатель Всемирного экономического форума в Давосе К.Шваб утверждает, что мы на пороге мощной индустриальной революции, которая будет иметь более крупный масштаб, чем все предыдущие революции. Эта новая эпоха характеризуется новыми видами технологий, стирающими границы между физическим, цифровым и биологическим измерениями. Индустриальная революция затронет все области экономики, индустрии и правительства. В конечном счете, меняется сама концепция человека.

Автор раскрывает особенности технологий, которые станут двигателем революции и их влияние на правительства, бизнес, гражданское общество и индивидов. Шваб отвечает на вопрос о позитивном использовании этих изменении.

Экономика

Николас Грегори Мэнкью макроэкономист и профессор экономики в Гарварде. Его прозвали американским «новым Кейнсом» в макроэкономике. С 2003 по 2005 года он был председателем Консультационного совета по экономике при Администрации Буша. Сейчас он преподает курс «Социальный анализ 10» по введению в экономику.

Он был в числе самых цитируемых экономистов и одни из самых продуктивных исследователей экономики согласно h-индексу. Мэнкью является автором нескольких самых продаваемых учебников, ведет популярный блог, начиная с 2007 года пишет ежемесячную колонку в газете The New York Times.

Марк Тейлор декан Бизнес школы Вашингтонского университета, до этого занимал должность декана Уорикской школы бизнеса. Он получил свою первую степень в области философии, политики и экономики в Оксфордском университете. Работал на валютной бирже в Лондоне, совмещая учебу по магистерской программе в Лондонском университете. В этом же учебном заведении он получил докторскую степень.

Книга является адаптацией классического труда Мэнкью. Главное преимущество учебника в методе изложения – авторы преподносят экономику с точки зрения читателя. Издание имеет прикладной характер и охватывает все субъекты экономических отношении. Четкость, доступность в освещении вопросов политики и экономической теории делает этот учебник особо популярным среди студентов.

Перед вами 4-е международное издание, полностью обновленное. Разработаны новые темы, к примеру, в разделе макроэкономики. Новый раздел о финансовых рынках рассматривает темы финансовых кризисов и их причин, последняя глава посвящена посткризисному миру и появлению новых теории.

История и теория антропологии

Алан Барнард ученый, который проводит полевые исследовательские работы в популяции Наро бушменов (Сан) и других этнических групп в Ботсване, Намибии и Южной Африки. Он автор более десятка книг и более сотни статей, в основном о проблемах родства в бушменских и других групп охотников-собирателей, а так же истории антропологии. Его труды были переведены на семнадцать языков. Последние работы Барнарда: “Антропология и бушмены” (2007), “Социальная антропология и появление человека” (2011), “Появление символической мысли” (2012). Его самая последняя работа называется “Язык и праистория” (2016).

История антропологии в трактовке Аланда Барнарда раскрывает перед читателем исторический контекст великих научных дебатов, генеалогию теории и развитие академических школ в антропологии. Научный стиль Аланда Барнарда выделяется легкостью повествования, но в то же время в его работах дается детальное описание комплексных процессов. Его книга охватывает вопросы исторического обзора научного познания до появления антропологии; эволюционизма; теории диффузионизма и культурных регионов; функционализма и структурного функционализма; действие-ориентированных теории; марксистских исследовании; структурализма и постсруктурализма и ныне формирующихся взглядов. Учебник предназначен для студентов и молодых специалистов изучающих историю и теорию антропологии.

Медиаэтика

Ли Энн Пек, Ph.D., – профессор журналистики и медиа исследований школы Коммуникации университета Северная Колорадо в городе Грили. Преподает курс английской журналистики и коммуникации. До преподавания в университете UNC была ассистент-профессором в департаменте международных коммуникации в университете Франклина в Швейцарском городе Лугано. В своих исследованиях она затрагивает тему эффективных методов этических решении, принятых студентами.

Гай С. Рил, Ph.D., – профессор в области массовых коммуникации университета Уинтроп г. Рок-Хилл в Южной Каролине. Работала в должности корреспондента и редактора издания The Commercial Appeal в городе Мемфис (штат Теннесси). Ведет исследования по основным проблем журналистики и истории коммуникации.

Книга посвящена проблемам этики в сфере массовых коммуникаций и указывает на пути решения этических проблем, возникающих в деятельности средств массовой информации. Авторы заостряют внимание на трудностях в работе молодых специалистов, занятых в области рекламы и новостных медиа и на многих других обстоятельствах повседневной жизни. Каждый случай раскрыт во всех деталях; подробно описываются действия их участников. На основе вышеизложенного читатель делает вывод и мысленно разрабатывает собственные пути решения возникших проблем.

Напомним, сохранить и приумножить духовные и культурные ценности — вот основная цель работы по программной статье президента «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Программа «Рухани жангыру» — это новый подход к решению задач. Взгляд в будущее — это модернизация общественного сознания, невольно проникаешься гордостью за нашу прекрасную Республику Казахстан. Край с необъятными просторами и богатыми природными красотами, в котором живут сильные духом люди, ответственные за свою Родину. Но больше всего подкупает, что наш Президент в своей статье возлагает большие надежды на молодое поколение, которому строить новое будущее страны. Казахстан вступил в новый исторический период. Цель известна – войти в тридцатку развитых государств мира.

