Папа римский стал электронным резидентом Эстонии

Он стал 37 647-м e-резидентом страны.

Папа римский Франциск в рамках своего визита в Прибалтику получил удостоверение виртуального резидента Эстонии, сообщает РБК со ссылкой на ERR.

Диджитал-удостоверение главе католической церкви вручила президент Эстонии ​Керсти Кальюлайд. Как сообщает DELFI, папа римский стал 37 647-м e-резидентом страны.

Цифровое резидентство Эстонии, запущенное в 2014 году, дает иностранным гражданам защищенный доступ к электронным услугам страны. Как говорится в информации на портале по регистрации электронных резидентов, с электронным эстонским ID можно подписывать документы цифровой подписью. E-резидент Эстонии может через интернет учреждать в стране коммерческое объединение, дистанционно участвовать в его управлении без назначения директором гражданина страны, совершать онлайн-платежи, и, в отличие от других иностранцев, вести упрощенный документооборот и декларировать уплаченные в стране налоги.

В то же время виртуальное резидентство Эстонии не дает налогового резидентства, права на проживание в Эстонии и разрешения на въезд в страну или Европейский союз. На нем отсутствует фото. Диджитал-ID не является физическим документом, удостоверяющим личность, или проездным документом. Для получения статуса виртуального резидента заявитель должен заплатить пошлину в 100 евро и предоставить электронную копию паспорта. 10% из 37 тыс. эстонских электронных резидентов — граждане Финляндии. На втором месте (6%) — россияне. Далее следуют представители Украины, США, Германии, Великобритания и других стран. В общем они создали более 5 тыс. компаний.

Известными обладателями электронного ID уже стали премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

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