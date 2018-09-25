В торговом центре Павлодара мужчина пытался покончить с собой

Он был недоволен денежной компенсацией за проданный частный дом, на месте которого сегодня находится торговый центр.

Фото : diapazon.kz

Спасатель-психолог оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области предотвратила самоподжег в одном из крупных торговых домов Павлодара, передает корреспондент pavlodarnews.kz. В кабинете руководителя одного из торговых центров Павлодара пытался сжечь себя 58-летний мужчина. На момент происшествия торговый центр был оцеплен, все люди эвакуированы. Как стало известно агентству, причиной такого поведения павлодарца стало недовольство им, якобы, недостаточной денежной компенсацией за проданный частный дом, на месте которого сегодня находится торговый центр. За неделю до этого мужчина звонил предпринимательнице и членам ее семьи с угрозами. На место происшествия выехали представители противопожарной службы, сотрудники Центра медицинских катастроф, правоохранительных органов. По информации главного спасателя-психолога оперативно-спасательного отряда регионального ДЧС Ларисы Тюкаловой, открыв пятилитровую канистру с бензином и держа в руках зажигалку, мужчина требовал от хозяйки торгового центра автомобиль, квартиру и денежную компенсацию, которые она должна была предоставить ему до 30 сентября. - Мужчина был очень возбужден, - рассказала Лариса Тюкалова. – Я работала с ним через руководителя торгового центра. Она пообещали выполнить все его требования, Не сразу, но он успокоился, закрыл канистру, положил на стол зажигалку, а затем сдался сотрудникам полиции. В тот момент была почти 100 процентная уверенность в том, что он подожжет себя, так как ему действительно некуда было идти.

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