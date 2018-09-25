Благоустройство территории вокруг озера "Сайран" продолжится в 2019 году

Районным акиматам поручено облагородить зоны в непосредственной близости к озеру, а также расширить количество детских и спортивных зон.

В ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел прилегающую территорию вокруг озера "Сайран" и поручил продолжить в следующем году ее дальнейшее благоустройство, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В этом году с западной стороны водохранилища была проведена работа перепрофилированию склонов, произведен ремонт лестничных спусков, посев газона на 7 га. Кроме того, в рамках благоустройства было проведено освещение, уложено асфальтобетонное покрытие, обустроены детские и спортивные площадки.

Аналогичная работа проведена с восточной стороны, где также установлена уличная мебель и 130 новых опор освещения, обустроена воркаут-площадка и площадка для пляжного волейбола. Создано порядка 5 км беспрерывных дорог для бега и езды на велосипеде.

В свою очередь аким мегаполиса поручил продолжить работы по благоустройству прилегающей территории в следующем году. Районным акиматам поручено облагородить зоны в непосредственной близости к озеру, а также расширить количество детских и спортивных зон.

В целом в Алматы отремонтировали 524 улицы, почти 1400 старых дворов. Построено и реконструировано 300 км арыков, а также порядка 800 км инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы города. До конца года треть всего уличного освещения станет светодиодным и энергосберегающим.

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