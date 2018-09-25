В ВКО стартовал отопительный сезон

СМИ сообщают о начале подачи тепла в Зыряновске.

Еще 22 сентября в Зыряновске начали подачу тепла на социальные объекты, сообщает altaynews.

По информации акима Зыряновского района Нуржана Токсеитова, сегодня, 25 сентября, к системе подключают и многоэтажные дома.

– Первыми мы запитали больницы и детские сады, – рассказывает руководитель КГП «ЗМЭП» Алексей Леонов. – Затем начали подключать школы. В целом сегодня с теплом уже более 80 процентов социальных учреждений.

Многоэтажные дома коммунальщики подключают к системе теплоснабжения в порядке очередности и готовности. По данным Алексея Леонова, все объекты жилфонда будут запитаны в течение трех-четырех дней.

Стоит отметить, что с каждым годом в Зыряновске все меньше проблемных домов, которые не подготовлены к началу отопительного сезона. Если в 2012 году их было 123, то сейчас всего 16.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!