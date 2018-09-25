Группа угонщиков-байкеров задержана в Алматинской области

Задержанным доказана причастность к кражам мотоциклов, совершенным еще зимой прошлого года.

Преступную группу, специализировавшуюся на угонах мотоциклов, задержали полицейские Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Как сообщили в полиции, все угоны были зарегистрированы в Ескельдинском районе. Там же и произведено задержание угонщиков байков. В состав группы входило трое мужчин в возрасте от 25 до 28 лет. Сейчас им инкриминируют 10 фактов краж мотоциклов.

«Выйти на след преступной группы удалось благодаря грамотным действиям оперативников районного уголовного розыска. Задержанным доказана причастность к кражам мотоциклов, зарегистрированным еще зимой 2017 года. Из похищенных мотоциклов пока удалось разыскать два байка. Уголовное расследование по фактам краж продолжается в производстве следователей Ескельдинского РОВД» - сообщили в областной полиции.

Установлено, что краденные мотоциклы, большинство из которых китайского производства, реализовались по низким ценам. Материальный ущерб пока подсчитывается.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!