Группа угонщиков-байкеров задержана в Алматинской области
Задержанным доказана причастность к кражам мотоциклов, совершенным еще зимой прошлого года.
Фото : БайкПост25 сентября 2018, 17:39
Преступную группу, специализировавшуюся на угонах мотоциклов, задержали полицейские Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
Как сообщили в полиции, все угоны были зарегистрированы в Ескельдинском районе. Там же и произведено задержание угонщиков байков. В состав группы входило трое мужчин в возрасте от 25 до 28 лет. Сейчас им инкриминируют 10 фактов краж мотоциклов.
«Выйти на след преступной группы удалось благодаря грамотным действиям оперативников районного уголовного розыска. Задержанным доказана причастность к кражам мотоциклов, зарегистрированным еще зимой 2017 года. Из похищенных мотоциклов пока удалось разыскать два байка. Уголовное расследование по фактам краж продолжается в производстве следователей Ескельдинского РОВД» - сообщили в областной полиции.
Установлено, что краденные мотоциклы, большинство из которых китайского производства, реализовались по низким ценам. Материальный ущерб пока подсчитывается.
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