Сколько примерно заработали Головкин и Альварес за второй бой

GGG ударил по карману "Канело".

В очередной раз поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО) и мексиканцем Саулем Альваресом (50-1-2, 34 КО) продемонстрировал свою состоятельность в финансовом плане. Оба боксера существенно пополнили свой бюджет шестизначными суммами. При этом GGG удалось серьезно ударить по карману "Канело".



Vesti.kz представляют вашему вниманию приблизительный расчет доходов и расходов прошедшего 15 сентября реванша.

Сегодня, 25 сентября, стала известна выручка с продажи билетов. Ранее команда Альвареса объявила о том, что все "квитки" были распроданы. При этом, по данным Атлетической комиссии Невады, в кассу поступило 16 732 билета (при вместимости трибун T-Mobile арены в 20 тысяч). Здесь стоит отметить, что еще 1 451 место были распределены между зрителями на бесплатной основе.



Таким образом, выручка с реализации билетов составила 23 миллиона 473 тысячи 500 долларов. По сравнению с первым поединком команды в этом аспекте проиграли. В прошлом году удалось "поднять" 27 миллионов 59 тысяч 850 долларов - третий показатель в истории профессионального бокса. При этом стоит отметить, что в 2017 году также удалось распродать все места на арене. И разница между суммами основана на сторонних факторах, которые позволили организовать вечер бокса в ином формате. То есть сказалось количество благотворительных билетов, формирование трибун и так далее.



Традиционно из собранной суммы около 10 процентов уйдет на оплату обслуживания события. Сюда входят услуги охраны, уборка, организация приезда, прочий сервис. И данные расходы производятся непосредственно с "билетной" выручки. После данных вычетов общая касса потеряет около 2,5 миллиона (10 процентов от 23 миллионов 473 тысяч 500 долларов), а именно 2 миллиона 347 тысяч 350. Итого: 21 миллион 126 тысяч 150 долларов.

Главная тенденция современного профессионального бокса - большой заработок с продажи платных PPV-трансляций. Они напрямую влияют на итоговый чек боксера. Здесь все просто: чем выше количество PPV-продаж, тем больше заработает участник поединка. На сегодняшний день доподлинно неизвестно, сколько именно удалось продать платных трансляций. Несколько экспертов склоняются к сумме в 1,1 миллиона.



В этом году ценник PPV несколько выше, чем в прошлом - 84,95 доллара против прошлогодних 70. И если округлить полученную сумму в большую сторону, то на этом командам удалось заработать 94 миллиона долларов. Здесь важно уточнить, что 50 процентов от полученной суммы отходит к операторам телевидения, осуществляющим вещание. В свою очередь HBO "забирает" 7,5 процента.



Тогда операторам отойдет 46 миллионов 722 тысяч 500 долларов (50 процентов), HBO - 6 миллионов 768 тысяч (7,5 процента от общего). Остаток: 40 миллионов 510 тысяч. "Чистая" сумма после всех обязательных вычетов и прочих финансовых обязательных манипуляций составляет 61 миллион 636 тысяч 150 долларов. В 2017 году на данном этапе подсчетов промежуточный чек был на 65 миллионов 675 тысяч долларов.



В прошлом году при помощи эксперта мы считали дополнительные "плюсы" в кассу. Речь шла о продаже атрибутики на 1 миллион (усредненная сумма). Доход с продажи международных прав показа поединка составляет примерно 3 миллиона долларов. В таком случае необходимо добавить к сумме, полученной выше, еще 4 миллиона. Итого: 64 миллиона 636 тысяч 150 долларов.

В качестве гарантированного гонорара и Головкин и Альварес получили по 5 миллионов, которые будут выплачены из полученных нами 64 миллионов 636 тысяч 150 долларов. То есть к моменту разделения совокупного дохода между командами в кассе будет где-то 54 миллиона 636 тысяч 150 долларов.



По условиям контракта, разделение доходов будет производиться из расчета 55 процентов на 45 в пользу Альвареса. Тогда GGG получит 24 миллиона 586 тысяч 267 долларов. В свою очередь Golden Boy будут довольствоваться 30 миллионами 49 тысячами 883 долларами. Из них "Канело" получит 21 миллион 34 тысячи 918 долларов (в договоре с Golden Boy указано, что прибыль лица делят в расчете 70 процентов на 30 в пользу боксера). И не стоит забывать про пять миллионов каждому в рамках гарантированного гонорара.



Параллельно Головкин разделит свой заработок со своей командой. Большая часть упадет на счет его промоутера Тома Леффлера. Информации относительно конкретных процентов нет.

Весь наш расчет носит усредненный характер. Тем более при сложениях и вычитаниях не учитывались деньги от спонсора, а также различные бонусы. Тем не менее становится понятным, что Альварес в любом случае заметно проиграл по деньгам, если сравнивать с прошлым поединком. Во многом это связано с процентным разделением гонораров - Головкину удалось ударить по кошельку мексиканца за счет данного условия контракта, тем самым заработав больше, чем в 2017.



Также прослеживается, что поединок Головкин - Альварес (хоть первый, хоть второй) - очень выгоден с финансовой точки зрения. Суммы колоссальные, и организация боев с их участием вполне оправдана.

Напомним, повторный бой, как и год назад, продлился все 12 раундов. Завершилось же противостояние победой Альвареса решением судей. Для Головкина это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

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