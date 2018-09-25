Иностранцы смогут регистрироваться при въезде в Казахстан через смартфон

Мы хотим все цифровизировать, регистрация иностранных граждан должна проходить в бесконтактном порядке, человеческий фактор должен отсутствовать - Кожагапанов.

Создать сервис, позволяющий иностранцам регистрироваться при въезде в Казахстан с сотовых телефонов планируют в министерстве культуры и спорта РК. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр ведомства Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы активно двигаемся в направлении упрощения регистрации, смотрим на опыт соседей, развитых стран. Хотим все цифровизировать, регистрация иностранных граждан должна проходить в бесконтактном порядке, человеческий фактор должен отсутствовать. Человек находясь в своем сотовом телефоне должен иметь возможность зарегистрироваться в Казахстане», - сказал Кожагапанов.

Помимо этого, программа по развитию туризма в стране, ставит задачу изменить отношение таможенников к людям на границе.

«Когда мы говорим об упрощении, мы должны сфокусироваться на прохождении нашей границы. Турист, приехав в Казахстан должен увидеть радостного пограничника, который рад его встретить», - добавил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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