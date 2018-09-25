Ящерица-подлиза покорила пользователей Сети

Геккон медленно подходит к камере и смотрит на хозяина своими большими черными глазами.

Пользователь Twitter под ником modokinatu выложил на своей странице видео с ящерицей, которая улыбается в камеру, сообщает РЕН ТВ.

Геккон медленно подходит к камере и смотрит на хозяина своими большими черными глазами. В комментариях стали говорить, что он похож на человека, которому что-то нужно.

"Когда ты открываешь шкаф, и она видит все твои кофты", — написал пользователь.

"Как я подхожу к отцу, когда мне от него что-нибудь нужно", — написала подписчица.

"Это я выпрашиваю еще один поцелуй, хотя после предыдущего прошло всего полсекунды", — написала девушка.

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