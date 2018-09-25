В Астане установят 86 теплых остановок

Всего в столице насчитывается 1265 автобусных остановок.

До конца года на остановках с большим пассажиропотоком, а также около больниц и школ города будет установлено 86 теплых павильонов, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Как отметил на очередной сессии маслихата города первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун, всего в столице насчитывается 1265 автобусных остановочных пунктов. Из них 897 обустроены остановочными павильонами, 39 из которых – тёплые.

До конца года в городе планируется установить еще 55 теплых остановок за счет бюджета и 31 – в рамках государственно-частного партнерства. В следующем году за счет инвесторов – еще около 200 остановок нового образца. Они будут оснащены системой кондиционирования, обогрева, а также уборными комнатами. Будет обеспечен свободный Wi-Fi. Здесь же будет размещена информация о расписании маршрутов и времени приезда автобусов.

Высвобожденные за счет установки закрытых павильонов открытые остановочные павильоны управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города планирует перенести на необустроенные остановочные пункты, преимущественно на окраинах города.

На 140 из оставшихся 228 необустроенных остановочных пунктов установка павильонов не представляется возможной.

«По ним будет продолжена работа: требуется изъятие земельных участков, а также проведение соответствующих работ по благоустройству. Эту работу планируется завершить в короткие сроки», – сказал С. Хорошун.

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