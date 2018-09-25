Казахстанцам закрыли доступ к российскому писательскому сайту
На портале обнаружен противоправный материал, поэтому доступ к нему был заблокирован, уточнили в Мининформе.
Фото : Obozrevatel25 сентября 2018, 19:13
Популярный российский сайт для писателей Проза.ру (или proza.ru) оказался заблокирован в Казахстане, сообщает Sputnik Казахстан.
О закрытом доступе к ресурсу через казахстанских провайдеров в понедельник сообщили активные пользователи сайта.
Как сообщили Sputnik Казахстан в министерстве информации и коммуникаций, причиной стали материалы "экстремистской направленности", размещенные на сайте.
"На портале Проза.ру в ходе мониторинга была выявлена статья, содержащая пропаганду религиозного экстремизма. В адрес собственника портала направлено соответствующее уведомление. В связи с тем, что противоправный материал по-прежнему не удален, доступ к порталу был заблокирован. При устранении замечаний портал возобновит свою работу", — сообщает казахстанское ведомство.
Также в понедельник казахстанцы жаловались на отсутствие доступа к неоднократно блокируемой блогосфере LiveJournal. По состоянию на вторник этот ресурс оказался доступен.
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