Мужчины не смогут написать первыми - Tinder тестирует функцию для женщин

Функция My Move позволит мужчинам писать девушкам только с позволения последних.

Новая функция поможет женщинам общаться с "нормальными" партнёрами и избегать "токсичных" мужиков, сообщает Life.ru.

Tinder тестирует новую функцию My Move, которая позволит мужчинам писать девушкам только с позволения последних, передаёт Venture Beat.

Согласно функции My Move, мужчины не смогут написать сообщение первыми — данная привилегия остаётся за девушкой. В этом случае переписка стартует, только если обладательница профиля в Tinder захочет общаться и начнёт диалог. Функцию можно будет включить в настройках.

Новую возможность тестируют на рынке Индии, она призвана защитить слабый пол от оскорблений, травли и насилия. Согласно данным Thomson Reuters Foundation, Индия лидирует по количеству нападений на женщин и изнасилований. Вероятно, после тестирования функция будет доступна по всему миру.

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