Нацбанк отчитался, куда инвестированы пенсионные деньги казахстанцев

По состоянию на 1 сентября объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 8 800,7 млрд тенге.

В Национальном банке Казахстана представили краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) за август, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регуляторе отметили, что по состоянию на 1 сентября объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 8 800,7 млрд тенге, в том числе денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 5 947,1 млрд тенге, номинированные в иностранной валюте - 2 853,6 млрд тенге.

«В августе 2018 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 51,4 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка), в том числе: приобретены ГЦБ Минфина на сумму 48 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,4% годовых; приобретены облигации «Банка ЦентрКредит» на сумму 3,4 млрд тенге с доходностью 12,0% годовых в рамках программы по финансированию банков второго уровня для поддержки экономики на сумму 200 млрд тенге», - говорится в сообщении.

В августе свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. Также в прошлом месяце АО «Атамекен-Агро» и АО «ИО «КИК» произвели погашения основного долга на общую сумму 9,8 млрд тенге. Кроме того, по инициативе банков, в соответствии с условиями, установленными в договорах банковского вклада, произведены досрочные частичные погашения основного долга по депозитам на общую сумму 11,4 млрд тенге. В том числе за счет перевода части обусловленного вклада на сумму 3,1 млрд тенге, размещенного в «Qazaq Banki», на депозит в «Bank RBK».

В августе объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 313,6 млрд тенге, в том числе: приобретены краткосрочные ГЦБ США на сумму 224,8 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 2,1% годовых; долгосрочные ГЦБ Российской Федерации, номинированные в долларах США, на сумму 19,9 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 5,2% годовых; долгосрочные ГЦБ Мексики, номинированные в долларах США, на сумму 20,4 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 5,1% годовых. Кроме того, были приобретены облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора Индонезии и Мексики, номинированные в долларах США, на общую сумму 28,5 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 4,7% годовых.

«В августе 2018 года, в соответствии с установленными сроками, осуществлено погашение основного долга по ГЦБ правительства США на сумму 105,9 млрд тенге. В отчетном периоде осуществлена продажа ГЦБ Правительства США на сумму 3,6 млрд тенге», - сообщили в регуляторе.

За 8 месяцев 2018 года размер начисленного инвестиционного дохода составил 619,4 млрд тенге. При этом по состоянию на 1 сентября доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с сентября 2017 года по август 2018 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 9,5% при инфляции в размере 6,0%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,5%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!