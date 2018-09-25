В Астане ограничат движение автобусов на ул. Сатпаева

Ограничение связано с проведением ремонтных работ.

Движение автотранспорта будет ограничено на ул. Сатпаева в Астане, передает zakon.kz со ссылкой на Astana LRT.

С 18:00 часов 25 сентября до 6:00 часов 28 сентября 2018 года, в связи с проводимыми ремонтными работами по улице ул. К. Сатпаева на участке от ул. Обаган – ул. Балкантау движение автобусного сообщения будет ограничено, - говорится в сообщении.

Маршрут № 14 от начального пункта «ж/д вокзал «Нурлы жол» до ул. Акыртас без изменения, далее прямо по пр. Таулсиздык, направо на пр. Б. Момышулы, налево на ул. Сатпаева, далее по существующей схеме движения.В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!