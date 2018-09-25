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В Астане ограничат движение автобусов на ул. Сатпаева

Ограничение связано с проведением ремонтных работ.

Фото : rb7.ru25 сентября 2018, 20:20

Движение автотранспорта будет ограничено на ул. Сатпаева в Астане, передает zakon.kz со ссылкой на Astana LRT.

С 18:00 часов 25 сентября до 6:00 часов 28 сентября 2018 года, в связи с проводимыми ремонтными работами по улице ул. К. Сатпаева на участке от ул. Обаган – ул. Балкантау движение автобусного сообщения будет ограничено, - говорится в сообщении.


Маршрут № 14 от начального пункта «ж/д вокзал «Нурлы жол» до ул. Акыртас без изменения, далее прямо по пр. Таулсиздык, направо на пр. Б. Момышулы, налево на ул. Сатпаева, далее по существующей схеме движения.
В обратном направлении по аналогичной схеме движения.


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