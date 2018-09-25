Заскучавший 6-летний сын телеведущей сорвал эфир

Ребенок был так увлечен игрой, что не обращал внимания на камеры.

Шестилетний сын ведущей американского телеканала E! News Джулианы Ранчич сорвал эфир, выбежав на съемочную площадку, сообщает РИА Новости.

Ранчич вела выпуск новостей вместе с коллегой, когда тот обратил внимание на мальчика, появившегося у них за спиной. Ребенок был так увлечен игрой, что не обращал внимания на камеры.

Журналистка извинилась перед зрителями и попыталась увести сына с площадки, однако он не слушался и убегал от нее. Коллега Ранчич решил взять ситуацию в свои руки и продолжил эфир.

"Я закончу, пока ты занимаешься родительскими делами", — сказал он.

Впрочем, через несколько секунд ведущему также пришлось покинуть площадку, чтобы помочь Ранчич поймать ребенка.

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