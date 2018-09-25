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Заскучавший 6-летний сын телеведущей сорвал эфир

Ребенок был так увлечен игрой, что не обращал внимания на камеры.

Фото : Ридус25 сентября 2018, 20:46

Шестилетний сын ведущей американского телеканала E! News Джулианы Ранчич сорвал эфир, выбежав на съемочную площадку, сообщает РИА Новости.

Ранчич вела выпуск новостей вместе с коллегой, когда тот обратил внимание на мальчика, появившегося у них за спиной. Ребенок был так увлечен игрой, что не обращал внимания на камеры.

Журналистка извинилась перед зрителями и попыталась увести сына с площадки, однако он не слушался и убегал от нее. Коллега Ранчич решил взять ситуацию в свои руки и продолжил эфир.

"Я закончу, пока ты занимаешься родительскими делами", — сказал он.

Впрочем, через несколько секунд ведущему также пришлось покинуть площадку, чтобы помочь Ранчич поймать ребенка.


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