Астанчан оштрафовали на 30 млн за неуплату парковки

Сегодня в столице количество транспортных средств уже превысило 500 тыс. ед. (350 тыс. – официально зарегистрированных, 80 тыс. – транзитных, 70 тыс. – иногородних).

При этом сумма оплаченная пользователями платных стоянок составила 9,1 млн тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на Елорда инфо.

На сегодня, за весь период действия платных парковок, пользователями произведена оплата на сумму 9,1 млн. тенге при этом, в доход государства взысканы свыше 30 млн. тенге в виде административных штрафов за неуплату услуг платных парковок, сообщил первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун на очередной сессии городского маслихата.

Он также рассказал, что до конца 2018 года планируется внедрить порядка 4 тыс. парковочных мест на основных загруженных участках улично-дорожной сети города, а до конца 2019 года общее количество парковочных мест составит свыше 10 тыс.

«К примеру, после завершения строительства нового терминала и реконструкции привокзальной площади международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев», площадь парковочного пространства увеличилась в 3 раза (с порядка 300 ед. до 806 маш/мест). Также, запущена платная парковка на территории привокзальной площади железнодорожного вокзала. Количество парковочных мест составляет 254 маш/мест. До внедрения платного въезда уровень загруженности составлял 100%, после составило 35 - 40 %. Вторым этапом с января 2018 года осуществлен запуск демонстрационной зоны парковочного пространства, расположенного на бульваре Нуржол в количестве 487 паркомест. Это позволило увеличить оборачиваемость транспортных средств в 3 раза и упорядочить движение транспортных средств на данном участке», - пояснил спикер.

Сегодня в столице, по словам С.Хорошуна, количество транспортных средств уже превысило 500 тыс. ед. (350 тыс. – официально зарегистрированных, 80 тыс. – транзитных, 70 тыс. – иногородних), и продолжается тенденцию к росту.

Отметим, что тариф стоянки на платной парковке составляет 100 тенге в час, при этом взимание платы производится с 8 утра до 20.00, в выходные и праздничные дни плата не взимается.

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